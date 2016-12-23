《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**上海证券报**
--记者获悉，券商另类投资业务将得到进一步管理规范，券商另类投资的投资标的、业务范围或将有具体规定，规范性文件有望出台。其中规定另类投资子公司不得变相办实业、为他人从事场外配资活动或非法证券活动提供便利、从事融资类收益互换业务、投资于高杠杆的结构化资产管理产品等。
--记者获悉，中国保监会计划进一步强化监管，拟出台《保监会关于进一步加强互联网平台保证保险业务管理的通知》，相关征求意见稿在此次浙商保险事件爆发前的12月上旬即已在行业内部征求意见。
**人民日报**
--国务院发展研究中心副主任王一鸣撰文认为，货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币供应量，既保持流动性基本稳定，又避免杠杆率过快上升。特别是注重畅通货币政策传导渠道和机制，引导金融机构加大对实体经济的支持，降低实体经济融资成本，增强实体经济活力和竞争力。
--记者从全国民航工作会议暨航空安全工作会议获悉，预计2016年民航全行业将完成运输总周转量959亿吨公里、旅客运输量4.8亿人次、货邮运输量664万吨，同比分别增长12.6%、11.0%、5.5%；全行业预计实现利润601.3亿元人民币，同比增长10.5%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。