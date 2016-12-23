《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日

**上海证券报**

--记者获悉，券商另类投资业务将得到进一步管理规范，券商另类投资的投资标的、业务范围或将有具体规定，规范性文件有望出台。其中规定另类投资子公司不得变相办实业、为他人从事场外配资活动或非法证券活动提供便利、从事融资类收益互换业务、投资于高杠杆的结构化资产管理产品等。

--记者获悉，中国保监会计划进一步强化监管，拟出台《保监会关于进一步加强互联网平台保证保险业务管理的通知》，相关征求意见稿在此次浙商保险事件爆发前的12月上旬即已在行业内部征求意见。

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任王一鸣撰文认为，货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币供应量，既保持流动性基本稳定，又避免杠杆率过快上升。特别是注重畅通货币政策传导渠道和机制，引导金融机构加大对实体经济的支持，降低实体经济融资成本，增强实体经济活力和竞争力。

--记者从全国民航工作会议暨航空安全工作会议获悉，预计2016年民航全行业将完成运输总周转量959亿吨公里、旅客运输量4.8亿人次、货邮运输量664万吨，同比分别增长12.6%、11.0%、5.5%；全行业预计实现利润601.3亿元人民币，同比增长10.5%。（完）