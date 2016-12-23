《香港报摘》--信报12月23日

**头版头条**

--中资财团下半年加速涌港抢住宅地皮，在内地发迹的高银金融 击败多家本地发展商投得港铁 何文田站上盖项目。此外，市场传出高银金融大股东兼公司主席潘苏通以约25亿港元洽购南区深水湾道75号大屋，若落实成交将创南区屋地新高价。

**其他**

--中国财政部发出的20亿元人民币零售国债昨天截止认购，综合多家银行消息，今次国债销售反应普遍逊于去年，其中一个原因是人民币贬值。

--滙丰保险香港行政总裁阮瑞芬指出，该公司今年内地客投保有双位数字的平稳增长，内地客保单数目及新做保费均占整体相关业务约30%，与市场相若。虽然银联落闸严限内地人以银联卡境外碌卡投保，但她表示，其客户大多在滙丰已设有户口，故未有受到太大影响。

--滙丰发表《贸易展望报告》，指香港贸易信心指数自美国总统大选后有所回升，认为市场对环球经济情绪改善，并预测在内地经济转型的带动下，本港服务贸易在未来15年将以每年约7%的速度增长，预计到2030年金融服务和旅游业在服务出口总额的占比，可超过五成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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