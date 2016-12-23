《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月23日

*工商时报：

--跨太平洋伙伴协定（TPP）前途未明，台湾经济部长李世光于立院备询时表示，会继续努力与经贸伙伴洽签双边协定（FTA）；他并透露，经过长期接触，已有超过三个以上亚洲国家有意与台洽签FTA。

--金融总会昨日首举办院长与金融产业座谈，行政院长林全表示，因金融业与公共利益息息相关，所以需要高度管制，而一个有效率的政府将是〞该管的才管，不该管的不要管〞，他并向金融业喊话，经过专业检讨的任何法令修改，都会与时俱进。

--兴航 召开全体债权银行团会议，与会人士透露，由于兴航董事长林明昇昨日在会中表示，已经针对支付命令提出异议，因此，会中多家银行大表不满，最后林明昇向银行缓颊，表示是由于〞债权金额未明〞才先提出异议，等债权金额确定之后，银行可再提支付命令，届时他不会再提出异议。

*经济日报：

--行政院长林全昨日与金融业座谈，金管会在会中释出大利多，将透过修改都更条例方式，将都更案放款额度排除银行法〞天条〞建筑融资上限30%限制，此举将使建筑放款空间扩大，对银行、不动产业都是利多。

--行政院长林全首度公开表示，明年彰银 改选，公股会争取经营权，至于争取经营权的执行，政府不能用公权力来介入征求委托书。

--中华邮政明年将持续加码台股与美债，中华邮政主管表示，目前持有台股约1,200亿台币，明年目标为1,500亿，最多还有300亿的加码空间；在海外部分，明年加码幅度约1%-2%，金额上看千亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。