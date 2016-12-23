《全球重要经济事件一览表》--12月23日-12月30日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月23日(五)
--中国国家发改委召开新闻发布会，介绍双创示范基地有关情况(0130)
--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人将对1-11月和11月当月服务外包情况进行解读，并回答中外媒体记者提问(0200)
--中国国务院新闻办举行政策例行吹风会，国家卫生计生委介绍《“十三五”卫生与健康规划》及《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》的有关情况(0700)
柬埔寨暹粒--澜沧江—湄公河合作第二次外长会，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。
12月25日(日)
北京--全国人大就十二届全国人大常委会第二十五次会议有关情况举行发布会(0800)
12月26日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。
北京--中国社会科学院主办第五届中国工业发展论坛(0100)
12月27日(二)
暂无重要经济事件。
12月28日(三)
暂无重要经济事件。
12月29日(四)
开罗--埃及央行货币政策会议
12月30日(五)
曼谷--泰国央行将公布货币政策报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。