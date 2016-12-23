沙特经济：政府称成功缩小预算赤字，明年将增加支出以刺激经济

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
沙特政府削减了基础设施方面的开支以及公务员津贴，以控制财政开支。2016年，沙特多年来首次将财政开支控制在了原定预算范围内：实际开支为8,250亿里亚尔，预算为8,400亿里亚尔。
财政收入比预期的5,140亿里亚尔略有提高，达到5,280亿里亚尔，因政府通过提高市政费用和签证收费等手段增加了现金收入。
这些紧缩措施影响到了消费者的收入，并阻碍了企业投资。然而长期来说，沙特经济要摆脱对石油的依赖、获得多元化发展，企业投资至关重要。
沙特政府称，2016年该国经济增速放缓至1.4%，远远低于过去10年4%的平均增幅。
2017年的预算计划或许有助于提振经济增长。沙特政府计划将财政支出从2016年预算的8,400亿里亚尔增加到8,900亿里亚尔，基础设施方面的开支也将提高69%。
同时，沙特政府预计，油价上涨和非石油收入的提高，或将帮助明年财政赤字进一步缩减至1,980亿里亚尔，相当于GDP的7.7%。(完)
(编译 李婷仪/王琛；审校 张荻/郑茵)
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