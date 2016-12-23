《汇市简讯》美元兑韩元自九个月高位挫跌，疑似央行出手干预

0031GMT * 美元兑韩元自九个月高位1,205.5急速回落至1,201.3 * 交易员称疑似有韩国央行的代理行进场干预 * 美元卖盘打压了刚刚兴起的美元涨势，这波涨势是由停损单所推动 * 隔夜升破1,200关卡，触发空头回补 * 韩国央行可能出手，以阻止韩元跌势一发不可收拾 * 美元兑韩元若保持在波林格区间上行趋势1,188.6，则后市仍偏多 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)