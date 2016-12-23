版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 08:45 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元自九个月高位挫跌，疑似央行出手干预

0031GMT
    
    * 美元兑韩元自九个月高位1,205.5急速回落至1,201.3
    * 交易员称疑似有韩国央行的代理行进场干预
    * 美元卖盘打压了刚刚兴起的美元涨势，这波涨势是由停损单所推动
    * 隔夜升破1,200关卡，触发空头回补
    * 韩国央行可能出手，以阻止韩元跌势一发不可收拾
    * 美元兑韩元若保持在波林格区间上行趋势1,188.6，则后市仍偏多
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐