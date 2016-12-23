香港个股：中银香港拟77亿港元出售集友银行股权予厦门国际及集美校委会

路透香港12月23日 - 中银香港 称，拟向厦门国际投资及福建省厦门市私立集美学校委员会出售其所持集友银行70.49%股权，交易对价总计76.85亿港元。

据周四晚间的公告，厦门国际同意收购集友银行约64.31%的股份，而集友银行现有股东集美校委会收购其余6.18%股份，持股量将由13.88%增至20.06%。

拟议出售的交割取决于股权买卖协议中列明所有有关进行拟议出售所需取得或完成的相关监管或政府审批（包括香港金融管理局的所需审批）、备案及登记的条件获得满足。

中银香港副董事长兼总裁岳毅在新闻稿称，有关拟议出售是中国银行集团进一步推进国际化战略、优化海外业务布局的重要举措。

“出售集友银行股权后，我们将持续投放资源，深耕香港市场，并积极开拓东南亚地区业务，争取更广阔的发展空间。”他说。

中银香港在已收购马来西亚中国银行的基础上，正在稳步推进收购母行中国银行 泰国、印尼、菲律宾、越南及柬埔寨等东盟五国机构，加上中银香港自设的文莱分行亦已正式开业，将抓住“一带一路”、人民币国际化、企业“走出去”等国家重大战略所带来的机遇。

中银香港此前完成680亿港元出售另一香港银行分支--南洋商业银行予中国信达资产管理 。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)