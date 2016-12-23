美国政治：特朗普发推文呼吁扩大美国核能力，引发质疑和担忧

Miller对路透表示，特朗普并非是在主张动用核武，并称特朗普的言论不应被解读成新的政策建议。

专家们想知道，特朗普的推文是否意谓着，他想要打破美国与俄罗斯达成的2011年新起点(New START)条约对美国战略武器和运载系统的限制，抑或是计划扩大非部署核武库。

军备控制协会执行理事Daryl Kimball表示，“这对总统当选人或在任总统来说，是完全不负责任的...也没有搞清楚像是“扩大能力”这样言辞的含意...他一定会让全球领袖试着猜想他是什么意思。

普京周四亦表示，需要增强俄罗斯的核武军备。