美国政治：特朗普发推文呼吁扩大美国核能力，引发质疑和担忧

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
Miller对路透表示，特朗普并非是在主张动用核武，并称特朗普的言论不应被解读成新的政策建议。
专家们想知道，特朗普的推文是否意谓着，他想要打破美国与俄罗斯达成的2011年新起点(New START)条约对美国战略武器和运载系统的限制，抑或是计划扩大非部署核武库。
军备控制协会执行理事Daryl Kimball表示，“这对总统当选人或在任总统来说，是完全不负责任的...也没有搞清楚像是“扩大能力”这样言辞的含意...他一定会让全球领袖试着猜想他是什么意思。
普京周四亦表示，需要增强俄罗斯的核武军备。
他在莫斯科讲话时表示，“我们需要加强战略性核力量的军事潜力，尤其是要有能够可靠突破任何现有和未来导弹防御系统的导弹。”(完) (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 李婷仪/张涛)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。