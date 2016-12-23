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债券 | 2016年 12月 23日 星期五 09:06 BJT

巴西经济：央行调降2017年经济成长预估，暗指将大举降息

路透巴西利亚12月22日 - 巴西央行下调2017年经济成长预估，预计未来两年通胀仍低落，暗示决策官员准备加速放宽货币政策，将经济拉离严重衰退的局面。

在周四出炉的季度通胀报告当中，央行将2017年经济成长预估由1.3%调降至0.8%；2017年及2018年通胀基准展望分别维持在4.4%及3.6%，均低于4.5%的官方目标。

央行接连两次降息25个基点后，下回于1月11日开会时料因物价大幅下降及经济活动料将萎缩，而倾向降息50个基点。部份分析师甚至已经开始反映降息75个基点。

“央行暗指具有扩大降息规模的空间，”顾问公司Tendencias分析师兼合伙人Alessandra Ribeiro指出。“然而，由于央行持续提及风险，呼吁戒慎以待，我认为没有迹象显示该行态度会过度积极。”

财政部长梅罗斯预计通胀若继续放缓，决策官员会加速货币宽松的周期。

央行在报告当中指出，经济在迈入连三年衰退之际，将导致通胀进一步放缓；通胀在今年初曾飙升至两位数水准。央行目前预估，通胀在2016年底将达到6.5%。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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