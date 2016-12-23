巴西经济：央行调降2017年经济成长预估，暗指将大举降息

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透巴西利亚12月22日 - 巴西央行下调2017年经济成长预估，预计未来两年通胀仍低落，暗示决策官员准备加速放宽货币政策，将经济拉离严重衰退的局面。
在周四出炉的季度通胀报告当中，央行将2017年经济成长预估由1.3%调降至0.8%；2017年及2018年通胀基准展望分别维持在4.4%及3.6%，均低于4.5%的官方目标。
央行接连两次降息25个基点后，下回于1月11日开会时料因物价大幅下降及经济活动料将萎缩，而倾向降息50个基点。部份分析师甚至已经开始反映降息75个基点。
“央行暗指具有扩大降息规模的空间，”顾问公司Tendencias分析师兼合伙人Alessandra Ribeiro指出。“然而，由于央行持续提及风险，呼吁戒慎以待，我认为没有迹象显示该行态度会过度积极。”
财政部长梅罗斯预计通胀若继续放缓，决策官员会加速货币宽松的周期。
央行在报告当中指出，经济在迈入连三年衰退之际，将导致通胀进一步放缓；通胀在今年初曾飙升至两位数水准。央行目前预估，通胀在2016年底将达到6.5%。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新