台湾汇市：台币带量走跌探向32.1，因韩元贬破心理关卡及外资偏汇出

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月23日 - 台币兑美元 周五早盘带量走跌探向32.100。汇银人士表示，韩元盘初贬破1,200心理关卡，且外资仍偏向汇出，引领台币续创近五个月盘中新低，惟年底出口商抛汇卖压尚待消化，今日料台币暂在32.050-32.100间趋弱整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.78亿美元，交投较显热络，上日同时段为1.23亿美元。盘初交投主要来自外资积极买汇，以及年底出口商美元卖需也持续去化中。
〞一早外资抓的急，但出口商也照卖，所以卡关在32.080。〞一位大型公营银行交易员说。
今日台币兑美元开低在32.090，盘中低位则来到32.100创近五个月新低，前低为7月27日的32.160。
对于台湾央行昨日连两季维持利率不变 ，交易员认为，央行利率决策一如市场预期，对台币后市影响有限，短线台币主要受累于亚币弱势整理。
本地时间10:11，台币兑美元报32.094，交投区间介于32.060-32.100，上日收在32.030。韩元兑美元 报1,204.2，上日收在1,199.1；台股 则涨0.02%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.155/32.171，上日收在32.265。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.050-32.150
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元在圣诞假期前持稳，来年料继续走升
--《综述》美国11月消费者支出温和直指第四季经济放缓，但制造业重现生机 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。