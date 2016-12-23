台湾汇市：台币带量走跌探向32.1，因韩元贬破心理关卡及外资偏汇出

路透台北12月23日 - 台币兑美元 周五早盘带量走跌探向32.100。汇银人士表示，韩元盘初贬破1,200心理关卡，且外资仍偏向汇出，引领台币续创近五个月盘中新低，惟年底出口商抛汇卖压尚待消化，今日料台币暂在32.050-32.100间趋弱整理。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.78亿美元，交投较显热络，上日同时段为1.23亿美元。盘初交投主要来自外资积极买汇，以及年底出口商美元卖需也持续去化中。

〞一早外资抓的急，但出口商也照卖，所以卡关在32.080。〞一位大型公营银行交易员说。

今日台币兑美元开低在32.090，盘中低位则来到32.100创近五个月新低，前低为7月27日的32.160。

对于台湾央行昨日连两季维持利率不变 ，交易员认为，央行利率决策一如市场预期，对台币后市影响有限，短线台币主要受累于亚币弱势整理。

本地时间10:11，台币兑美元报32.094，交投区间介于32.060-32.100，上日收在32.030。韩元兑美元 报1,204.2，上日收在1,199.1；台股 则涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.155/32.171，上日收在32.265。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.050-32.150

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元在圣诞假期前持稳，来年料继续走升