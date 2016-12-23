《香港报摘》--其他报纸重要消息12月23日

**明报**

--受累客户贷款及应收款项的增长放缓，AEON信贷 截至11月底的9个月收入减少3%，但由于集团积极削减营运支出，期内纯利按年增长26%至2.26亿港元。

--获长和 主席李嘉诚注资的加拿大知名铀矿商NexGen Energy 股价今年以来飈升近三倍，公司计划再下一城，于明年上半年于纽约交易所上市。

**星岛日报**

--外电报导，长和 与意大利Vimpelcom选择了中国通讯设备供应商中兴通讯 母公司中兴集团为意大利流动电话网络的供应商，涉及合约总值达到10亿美元。

--渣打集团 泰国分行决定，将泰国的零售银行业务转让予TISCO集团旗下的All-Ways及TISCO Bank PCL 。该业务资产净值约55亿泰铢，约11.86亿港元。

**苹果日报**

--资金持续流入车位市场，上环商厦中远大厦3楼一个车位以430万港元易手，成为全港商厦售价最贵的车位。

--启德发展区今日再有住宅地截标，市场高度关注已连下两城的中资海航集团，会否再次出手。海航回应指，公司相信启德区有巨大的发展潜力，正在积极关注同区的其他地块，如有符合公司发展方向的合适地皮，将会继续竞投。

**东方日报**

--招商银行 中港银行卡“一卡通”或变成内地居民走资法宝之一，本报记者在该行中环办事处所见，内地客户逼爆大堂，数目较11月急增逾两倍。

--瑞士银行亚洲资产配置主管Adrian Zuercher认为经过长达四年升市后，目前是时候沽空美元，因美元兑欧元价值被高估15至20%，兑日圆的高估幅度更达30%。（完）

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