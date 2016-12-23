全球金市：金价持稳，但周线恐连七周收低

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
美国11月美国资本财新订单增幅高于预期。周四的其他数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.5%，增幅也高于预期。
但上周初请失业金人数达到六个月高位，且消费者支出仅小幅增加。
更多有关美国经济增长强劲的迹象可能促使美联储尽早收紧政策，这对黄金不利。
周四的一项路透调查显示，全球投资者12月的股票持仓增至六个月高点，因押注美国当选总统特朗普承诺的财政支出可能会刺激增长和通胀。
日本内阁周四批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。
国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦11月黄金储备增加。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 张荻/张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。