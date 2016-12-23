全球金市：金价持稳，但周线恐连七周收低

美国11月美国资本财新订单增幅高于预期。周四的其他数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.5%，增幅也高于预期。

但上周初请失业金人数达到六个月高位，且消费者支出仅小幅增加。

更多有关美国经济增长强劲的迹象可能促使美联储尽早收紧政策，这对黄金不利。

周四的一项路透调查显示，全球投资者12月的股票持仓增至六个月高点，因押注美国当选总统特朗普承诺的财政支出可能会刺激增长和通胀。

日本内阁周四批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦11月黄金储备增加。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金