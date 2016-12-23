港报财经评论：狂人外贸布强阵，中美贸易决一战--信报12月23日

狂人外贸布强阵 中美贸易决一战/ 习广思

港股今年还有4个交易天，假日气氛渐浓，外国金融市场淡静，窄幅上落，恒指 昨天跌0.8%，国指 跌1.4%，算是颇为波动。港股跌势未变，中资金融股及商品遭到抛售，港股未露转机，投资者忍手为妙。

论估值，恒指虽然从高位调整了逾2,000点，但以2016年预测市盈率计仍有11.9倍，只是刚跌穿一个标准差，不能说吸引。过去几年恒指一直在9至13倍运行，面对2017年内地仍处防风险的阶段，不明朗因素较多，资金会等更佳的水位才买货。

美国候任总统特朗普委任学者纳瓦罗（Peter Navarro）为白宫全国贸易委员会主席，此委员会是老特的贸易政策智囊，也是新设的机构，专门为老特消灭美国的贸易赤字献计筹谋。此君是加州大学经济学及公共政策学教授，多年来一直批评中国采取不平等的贸易政策抢走美国人的饭碗，与老特十分啱key。

纳瓦罗与获提名出任商贸部部长的罗斯（Wilbur Ross）在特朗普竞选期间，曾撰文解释贸易政策对新政府经济政策之重要，个中奥秘是只要能削减美国每年达5000亿美元的贸赤，所带来的新投资、就业、企业盈利及股东的股息，都会增加库房的税收，10年累计达1.74万亿美元，连同能源改革及放宽监管政策带来的好处，政府税收可增加2.37万亿美元，这笔数差不多弥补了特朗普倡议的减税计划令库房损失的2.6万亿美元税款。这篇文章带出了老特一派的经济思维，减税与灭赤将是其经济新政的两大支柱。

文章自然是大肆抨击前朝奥巴马及希拉莉集团对外软弱，遭中国、德国及日本等贸易对手搵笨，强调须重议各贸易协议，废掉不平等条款，让美国的制造业可以强大起来，增加出口，并「以产顶进」，从而达至消灭贸易赤字的目标，甚至不惜向世界贸易组织（WTO）施压，重订国际贸易的游戏规则云云。

美国的贸易赤字有近半来自中国，而德国、日本共占约16%，很明显老特上场要针对的国家是中国，今次委任不满对华贸易政策的学者担任白宫智囊，相信中美的贸易角力会好戏连场，埋牙之初，会各摆强阵，特别是老特的性格一向惹火，对战作风强势的中国国家主席习近平，到时市场恐怕有得震无得瞓。

纳瓦罗的文章，其实内容颇为偏颇，没有认真分析美国的出口竞争力，德国及日本的制造业与美国也在同一套游戏规则下向华出口，但德国对华的贸赤温和得多，去年贸赤只是210亿欧罗，相当于当年德国GDP的0.7%；日本对华贸赤占GDP 0.43%；美国对华贸赤则占GDP 2%。个中原因，除了中国可能用不平等贸易政策外，美国的出口品是否不符合中国的需要，还是美国人太爱消费中国货，导致进口大于出口，各种原因都可能存在。

医生不理病源，胡乱下药，病人只会愈医愈差；同样地，美国只把问题归咎于他人，最终也不会找出振兴出口的良方。

纳瓦罗在文章内引用的减税产生的税收损失数字，看来是低估了。坊间的经济师普遍预期，特朗普的减税方案若全盘落实，将令税收10年少收5万亿至6万亿美元，即使贸赤消失带来的收入也不足以弥补。

若以美股波动指数（VIX）作为指标，今年有3次危机出现令VIX大升，一是年初A股大泻，人民币出现贬值惊魂，累及全球股市；二是英国脱欧公投意外通过；三是特朗普爆冷当选美国总统。这类震荡明年可能陆续有来，其中一个震源很可能是中美的贸易关系。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘