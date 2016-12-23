港报财经评论：港股缺水，淡势难扭--经济日报12月23日

港股缺水 淡势难扭/ 林瑞芬

临近年结，港股阴乾跌势持续，昨日又来跌市。恒指 收报21,636点，跌幅0.8%；国指 收报9,200点，跌幅1.4%。眼前港股的困境，最关键是缺水。

虽然大市昨日成交额只有502亿元，但阴乾跌势，往往有种令投资者感受深不见底之不安压力，躺着也会中枪，高度戒备为上。

覆巢之下无完卵，昨日50只恒指成分股之中，只有长和 升1%、恒生银行 升0.1%、太古A 升0.3%、友邦保险 升0.1%，仅4只股份股价攀升，其他大多被抛售，保险股及内银股的压力较为沉重，中国银行 、中国平安 、工商银行 、中国人寿 跌幅介乎0.6%至1.7%不等。中国移动 、腾讯控股 的沽压稍减，分别下跌1%及0.4%。

恒指愈逼近250天平均綫（现近21,450），形势愈危危乎，按趋势发展，2017年1月将是决定是浪自今年9月见顶之调整浪是结束，还是延续新跌势。如失守，恒指将以反覆回探19,600作退守准备。相反，及时止跌或于附近止跌回升，重上企稳50天平均綫（现近22,679），乃结束调整浪重要技术指标。国指而言，已逼近200天平均綫（现近9,182），技术支持不宜有失，不然，按跌穿双顶论，后市或反覆考验量度跌幅目标至8,600左右。

回顾今年以来，港股历尽磨练。先是2016年元旦期间，中国A股因为开始实施熔断机制，不到4天内熔断4次，蒸发了6万亿元市值，股民人均亏损16万元。港股受累连番急挫。之后，则又面对英国硬脱欧，最后，特朗普赢得美国总统宝座、美息将加速上升，而内地人民币又在贬值路途上，在破关连场之下，成为另一考验。自特朗普胜出后，美股走强，但环球债市急跌，有统计显示，市值的减少更多于美股市值的上升，「填债」！

眼前的港股困境，最关键是缺水。一来，美息抽升，美元强劲，资金从海外回流美国，多于继续留在港股炒作。

二来，内地市场处处去杠杆，监管严厉，中资炒家的活水来源减少，自然减少流入港股。

据兴业证券报告分析，今次中央经济工作会议，对货币政策的表述及对金融风险的关注印证，今年底到明年初，货币环境大概率持续转紧。对货币政策的表述相比去年全方位收紧，是从今年会议报告中强调「稳健」且「中性」，而去年的表述则是「灵活适度」所见；流动性是「基本稳定」，而去年则是「合理充裕」；再度提出了「调节货币闸门」，也可以印证为收紧的意味。

股市是一个最讲求资金面的地方，在中资资金严控外流，环球资金又暂只向美股流之下，港股的弱势，暂是无力独自化解。

大形势而言，明年1月底又是农历年关至，1月份又面临居民5万美元换滙额度的挑战，若人民币贬值压力再加深的话，对港股2017年1月份的表现也是不容乐观，保持高度戒备为上！

明年的风险不比今年少，在中、美关系新一页下，投资者的神经将更为敏感被拉动。最新美国总统当选人特朗普的过渡团队发布声明称，特朗普周三宣布提名经济学者纳瓦罗（Peter Navarro）领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场，他著作《Death by China（致命中国）》一书，其后拍成电影，渲染中、美贸易对美国的损害。

上述这一提名，启示特朗普将会冲着中、美贸易关系而来，增加了特朗普政府对华采取反倾销、反补贴调查等更低调的措施的可能性，中、美贸易关系聚乌云，有待明朗化。

美股自11月以来一枝独秀，道指 逼近20,000大关，其中金融股及能源股推动力最强。特普朗新政未出，股市的升势，已足够令其风骚，开局顺风，但途中，以及结局会否完美，没有波折，又未必是。憧憬总是美好的，现实总是波折的。当然，目前道指牛气旺盛，依美元续强势轨道而伴行，不能贸然估顶。（完）

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