港报社评：TSA不操练约章可取，勿令学生变斗争筹码--明报12月23日

教育局建议明年全港小三复推「全港性系统评估」（TSA），为消除过度操练疑虑，教育局除提出采用优化版TSA，又建议跟各办学团体研究签订「不操练约章」，惟反对TSA的家长质疑，约章无约束力，一日未解决过度操练问题就不应复考，否则会发起反抗运动。TSA原意是评估全港学生程度，促进教与学，出现扭曲异化的根源在于社会攀比文化、「惊蚀底」和互不信任，各方皆有责任。家长、教局、办学团体和学校重建互信，诚非朝夕，但不尝试一步步加强信任，永远无法拉近距离，不操练约章是建立信任的正确一步。发动罢考抵制，只会令莘莘学子卷入斗争，沦为磨心。

TSA衍生过度操练弊端，近年备受批评，促使教育局今年暂停进行小三全港性的评估，仅安排50间学校，试考「改良版」小三TSA试题。除了数学科降低难度，没有刁钻题目，中英文科题目也较过往生活化，学生易于分享个人生活经验。检讨小三TSA委员会认为改良版在设题等方面，已大减校方操练诱因，建议明年推展至全港。教育局长吴克俭近日为此会见反TSA家长联盟代表，惟家长联盟认为，吴克俭对避免过度操练和异化，未能给出满意答案，也未有具体方法解决学校间互相比并的问题，若局方坚决复考，会发起不买TSA补充、拒做TSA功课、不补课及罢考TSA等。

家长关心子女操练过度，压力百上加斤，可以理解，不过，了解全港学生学习进度，促进教与学，也是教育当局的责任。TSA评估学生的学习水平，得出数据，供学校因应加强和改善；若不考TSA，久而久之，学校可能不知教学成效在全港处于什么水平。另外，教育局也可参照先进国家做法，蒐集考生的背景和习惯等资料，与学校TSA成绩对照，找出有助提升学业成绩的因素。有意见认为，小三学生要做TSA，年级太早，但教学理论已确认小学三年级是学习差异的转折点，况且留待小六才做TSA，一旦发现教学方法成效出问题，会否太迟，也需要思考。

TSA有其存在价值，关键是如何确保它不再异化。TSA自2004年推行以来，异化变本加厉，教育局、办学团体、学校、家长乃至整个社会氛围都有责任：有教育官员就TSA与办学团体和学校商讨，令学校感到杀校压力；办学团体以TSA成绩为团体内的学校「排名」，令学校间出现比较乃至恶性竞争，一些学校唯恐「执输」也加入操练行列；一些家长在「赢在起跑线」社会气氛下，亦担心不催谷会「蚀底」。结果，小学生成了盲目操练下的「牺牲品」。

一只手掌拍不响，要解决TSA争议，需要各方持份者合作。平情而论，教育局近两年确有尝试改革小三TSA漏弊，回应反对操练的呼声，例如提出不再向小学发布基本能力达标率，避免学校不当比较；把TSA从「学校表现指标」中剔除，释除学校对评估欠佳会被追究的忧虑；减少刁钻艰深试题，以免刺激操练风气等。检讨小三TSA委员会报告亦提到，担心操练文化仍存在于部分学校，建议教育局通过不同方式，如学校发展探访、重点视学等，了解学校落实「不操不忙有效学习」情况。

然而当前最大的问题，是教育局跟学校和家长信任基础太薄弱，不管当局提出什么改革，部分反对TSA的家长，仍担心无法改善过度操练的问题，甚至怀疑教育局不过是做骚，骗家长「落叠」接受复考TSA而已。如此下去，僵局永不可能打破。由教育局与办学团体和学校制订约章，承诺不搞TSA操练，是建立信任的可行一步。

冰封三尺非一日之寒，积累多年的信任问题，很难一下子解决，就算缔订约章，也未必能取信每个家长，但过去数年反对TSA操练的呼声，已响遍全社会，成为普遍共识；有效的舆论监督，亦可敦促教育当局和家长阻止操练歪风。轻言罢考或「胡乱答题」作抗争手段，既无必要，亦属不智，除令学生变成磨心，更可能产生严重后遗症，令小朋友以为今天可以罢考，明天是否也可罢做功课，对教师家长的合理要求「抗命」。教育工作者和家长的意见未必一致，但出发点肯定都是为了学生好，政客和社会各界都必须紧记，拿学生做斗争筹码，输的永远是下一代。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘