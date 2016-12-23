中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一降，CFETS指数微跌至95.08

路透上海12月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微跌0.02%至95.08；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微升至96. 48。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.80%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.14% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.9463 -28 欧元 7.252 -70 日圆 5.9126 -41 港元 0.895 -2.4 英镑 8.5376 453 澳元 5.0183 75 新西兰元 4.7983 -30 新加坡元 4.7918 146 瑞郎 6.7745 -78 加元 5.1543 161 林吉特 0.6423 -7.8 卢布 8.776 -394 泰铢 5.1799 -8 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.11，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.94，微升0.08 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.85，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.68，微升0.04%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)