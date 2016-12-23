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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一降，CFETS指数微跌至95.08

路透上海12月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微跌0.02%至95.08；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微升至96.
48。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.80%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.14%
。
 CFETS篮子货币             今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                         点数
 人民币                          6.9463                       -28
 欧元                             7.252                       -70
 日圆                            5.9126                       -41
 港元                             0.895                      -2.4
 英镑                            8.5376                       453
 澳元                            5.0183                        75
 新西兰元                        4.7983                       -30
 新加坡元                        4.7918                       146
 瑞郎                            6.7745                       -78
 加元                            5.1543                       161
 林吉特                          0.6423                      -7.8
 卢布                             8.776                      -394
 泰铢                            5.1799                        -8
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.11，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.94，微升0.08
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.85，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.68，微升0.04%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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