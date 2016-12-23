美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月23日(五) 1230 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 120.1 建筑许可(较前月) -- -4.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 10月 持平 +0.3% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月终值 98.0 98.0 现况指数 112.0 112.1 预期指数 89.0 88.9 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 57.5 56.3 新屋销售(较前月) +2.1% -1.9% 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月27日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 12月 108.1 107.1 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 12月 -- 正4 12月28日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 407.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,449.4 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 11月 +0.4% +0.1% 12月29日(四) 1330 美国趸售(批发)库存 11月初值 -- -0.4% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差619.9 12月30日(五) 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 57.6 57.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 汪红英)