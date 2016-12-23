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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 09:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    12月19日当周
    
    12月23日(五)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                    11月修正值     --         120.1
             建筑许可(较前月)                                     --         -4.7%
    1330 加拿大GDP(较前月)                            10月       持平        +0.3%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数               12月终值     98.0         98.0
                             现况指数                           112.0        112.1
                             预期指数                            89.0         88.9
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       11月       57.5         56.3
             新屋销售(较前月)                                   +2.1%        -1.9%
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月27日(二)
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月     +0.5%       +0.4%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --        +0.1%
                                房价指数(较上年同期)             +5.1%       +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                             12月     108.1       107.1    
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                   12月       --          正4
    
    12月28日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                        前周      --         407.3
                抵押贷款再融资指数                                --       1,449.4
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                     11月     +0.4%       +0.1%
    
    12月29日(四) 
    1330 美国趸售(批发)库存                         11月初值      --         -0.4%
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   11月初值      --     逆差619.9
    
    12月30日(五)    
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                12月       57.6         57.6    
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦；审校 汪红英)
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