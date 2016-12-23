背景资料：中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览

路透北京12月23日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2016年初以来批复的重大交通基础设施一览：

*--中国国家发改委日前批复了杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)，建设10个项目，总长度196.1公里。到2022年，形成10条线路、总长387.8公里的轨道交通网络，总投资规模约1,426亿元人民币 。

--发改委批复三项目，分别是新建杭州经绍兴至台州铁路、贵州省都匀至安顺公路，以及连云港港30万吨级航道二期工程，三项总投资估算预计近960亿元人民币，其中第一个铁路项目将采用PPP模式运作。

--发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初估估算投资约2,470亿元人民币。

--发改委批复四川达州民用机场迁建工程，总投资18.84亿元。

--发改委批复新建中卫至兰州铁路，总投资298.21亿元。

--发改委批复新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程，总投资115.94亿元。

--发改委批复甘肃省甜水堡（宁甘界）经庆城至永和（甘陕界）公路，总投资约348.2亿元。

--发改委批复荣昌至泸州公路四川段项目，总投资约37.63亿元。

--发改委批复新建赣州至深圳铁路，总投资641.3亿元。

--发改委批复新建北京至唐山铁路，总投资449亿元。

--发改委批复新建牡丹江至佳木斯铁路，总投资385.6亿元人民币。

--发改委批复新建张家界经吉首至怀化铁路，总投资382.4亿元。

--发改委批复云南省墨江至临沧公路项目，总投资约350亿元。

--发改委批复神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目，总投资87.5亿元。

--发改委批复南京城市轨道交通第二期建设规划调整方案（2016-2021年），项目总投资为277.78亿元。

--发改委批复大兴安岭鄂伦春民用机场项目，总投资4.54亿元。

--发改委批复四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路项目，总投资约410.09亿元。

--发改委批复陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路项目，总投资约114.42亿元。

--发改委批复新建连云港至徐州铁路工程，总投资为281.7亿元。

--发改委批复内蒙古海拉尔至满洲里公路工程，总投资约51.4亿元。

--发改委批复厦门市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2022年），总投资为1,000.92亿元。

--发改委批复乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2021年），总投资为338.1亿元。

--发改委批复新建贵阳至南宁铁路工程，总投资757.6亿元。

--发改委批复新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段工程，总投资37.14亿元。

--发改委批复上海民航职业技术学院购置新校区项目，总投资10.18亿元。

--发改委批复贵阳龙洞堡机场三期扩建工程，总投资195.85亿元。

--发改委批复广西梧州机场迁建工程，总投资约16.82亿元。

--发改委批复新建重庆武隆民用机场项目，总投资16.79亿元。

--发改委9月批复同意建设云南省保山至泸水公路，总投资约为147.2亿元。

--发改委8月批复同意建设兴国至泉州铁路兴国至宁化段项目，总投资98.8亿元。

--发改委8月批复同意实施广东省三堡至水口公路改扩建工程，总投资约为35.13亿元。

--发改委8月批复同意建设山东省巨野至单县（鲁皖界）公路，总投资约90亿元。

--发改委8月批复批复同意建设宁夏自治区青铜峡至中卫公路，总投资约为78.15亿元。

--发改委7月批复同意建设东丰至双辽公路（吉林段），总投资约为138.23亿元。

--发改委7月批复同意建设甘肃省景泰至中川机场公路，总投资约79.29亿元。

--发改委7月批复同意建设吉林省榆树（黑吉界）至松原公路，总投资约112.23亿元。

--发改委7月批复同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元。

--北京至天津滨海新区城际铁路（宝坻-滨海新区）项目总投资238.1亿元，建设工期四年。

--新建三门峡至禹州铁路项目总投资179.23亿元,建设工期3.5年。

--成都市城市轨道交通第三期建设规划（2016-2020年）,总投资为831.41亿元。

--贵阳市城市轨道交通第二期建设规划,近期建设项目总投资为728.11 亿元。

--发改委批复南京长江大桥公路桥维修改造工程项目，项目估算总投资为10.9亿元，建设工期约27个月。

--发改委6月中旬同意建设浙江省文成至泰顺（浙闽界）公路可行性研究报告，项目估算总投资约109.94亿元人民币，旨完善国家高速公路网络，推动长江经济带发展。

--发改委同意建设内蒙古苏尼特右旗至化德（蒙冀界）公路，项目估算总投资66.5亿元人民币。

--发改委同意建设兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元人民币，其中工程投资271.4亿元，机车车辆购置费2亿元。

--发改委核准山东省高青至广饶公路项目及京秦高速公路北京东六环至京冀界段的建设，两项目总投资近74亿元人民币。

--国家发改委4月底批复称，同意建设福建省永泰梧桐至尤溪中仙公路，项目估算总投资约为87.29亿元人民币。

--国家发改委正式批复成都新机场项目可行性研究报告，标志着成都新机场走完所有审批程序，项目总投资为718.64亿元人民币。

--国家发改委批复建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。

--国家发改委批复九个公路建设项目，总投资1,523.49亿元人民币。其中包括济南至青岛高速公路改扩建工程，项目估算总投资300.62亿元。

--国家发改委批复石家庄市城市轨道交通近期建设规划调整方案（2012-2021年），新增1号线二期工程和3号线二期工程，线路长度20.8公里，项目总投资为131.96亿元人民币。

--国家发改委批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。

**相关重大政策**

--中国国家发改委发布工作导则，进一步规范传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程，表示在遴选社会资本方时，禁止排斥、限制或歧视民间资本和外商投资。

--中国财政部发布PPP项目财政管理暂行办法，要求各级财政部门会同行业主管部门加强对PPP项目的监督管理，切实保障项目运行质量，严禁以PPP项目名义举借政府债务。

--中国国家发改委和住房城乡建设部首次联合在PPP领域推出一项重要举措，将从每个省份选择一个具有政府和社会资本合作（PPP）工作基础、有较好项目储备和发展空间的中小城市进行PPP模式创新工作，并将对符合中央预算内投资、专项建设基金等支持方向的创新项目合理安排资金支持。

--中央深改组第22次会议审议通过关于深化投融资体制改革的意见，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；拓宽投资项目资金来源；确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体。

--多位消息人士3月中旬对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

--国家发改委表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。

--发改委下发关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知称，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

注： * 表示新增项目或政策。（完）

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