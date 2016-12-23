国际油市：油价因获利卖压和美元持坚下滑，假期临近交投偏淡

“我认为这是在前一个交易日结算后，亚洲市场常见的情势逆转，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。

“在这个情况下，有一些对上日涨势的获利了结。强势美元也使得油价走弱，”他表示。

Barratt预估明年第一季美国原油料在每桶60美元附近交投，布兰特原油将介于62-63美元。

沙特阿拉伯能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，相信石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国对于本月达成的全球限产协议，将会“高度信守承诺”。 (完)

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