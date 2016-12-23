金属期市：伦铜周线料下跌，但有望创下2010年以来最佳年度表现

美国11月消费者支出小幅增加，因家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。

波兰的KGHM 执行长称预计铜价在中长期内将攀升，有助于提振其海外资产前景。KGHM是全球最大的铜制造商之一。(完)