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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 09:53 BJT

金属期市：伦铜周线料下跌，但有望创下2010年以来最佳年度表现

沪铜 上涨0.6%，报每吨45,080元人民币。

美国11月消费者支出小幅增加，因家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。

波兰的KGHM 执行长称预计铜价在中长期内将攀升，有助于提振其海外资产前景。KGHM是全球最大的铜制造商之一。(完)

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(编译 王琛/李婷仪 审校 张涛)
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