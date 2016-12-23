台湾货币市场：拆款利率稳势不改，央行按兵不动年底紧缩预期不强

* 央行决议符合预期，拆款利率不变

* 跨农历年短票少量成交，月内跨月RP利差扩大

记者 董永年

路透台北12月23日 - 台湾银行间短率周五继续持稳。资金调度人员指出，央行昨日一如预期决议利率不变，在宽松的环境下，年底紧缩预期不强，拆款利率维持既有水准不变。

针对年底最后一周的短率走势，他们认为，应该可以审慎偏乐观看待。不过近日台币在补贬，外资似有加速汇出需求；但因央行调控得当，本地银行资金尚称充沛，可以留意但不需担心。

〞现在有在过圣诞节的感觉。〞一大型票券商资调人员说。

另一大型公股银行交易主管称，市场没什么资金需求，连电话都很少接到。虽然有金融机构碍于资本适足率问题，只能每天下午排队等央行冲销隔夜资金，但也因需求不强，整体市况相当安静。

由于下周一即可以一周拆款取得跨年资金，一银行资调人员认为，届时的需求可能会好一些，但利率方面料没有太大波动。

台湾央行周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞。

本地时间 14:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.154 32.030 台湾加权股价指数<.TWII 9,078.64 9,118.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.172% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.172-0.172% 0.171-0.240%

--一周拆款利率区间 0.175-0.450% 0.171-0.450%

--两周拆款利率区间 0.200-0.570% 0.200-0.570%

**跨农历年短票略见成交**

短票方面，票券商交易员指出，跨新历年短票销售顺畅，甚至有点供不应求。因此尝试向客户推销跨农历年的短票，成交利率大概较跨新历年者多二至三个基点。

〞票有点不够卖，但因谨慎，利率没下降。〞一大型票券商交易员说。

今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.55%，少数成交在0.53%；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.57-0.58%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%，区间在0.43-0.57%，成交金额79.93亿台币；前日加权平均利率为0.546%，区间在0.30-0.59%，成交金额95.9亿台币。

台湾央行周五到期1,110亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。

下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点分别为：周一3,964.5亿、周二2,050.5亿、周三1,201.5亿、周四1,769.5亿，及周五2,331.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为370亿台币，累计超额准备为1兆1,885亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,388亿台币。

**月内跨月RP利差扩大**

债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，时序接近月底，资金不似前两日宽松。虽然银行较为宽裕，但对利率的要求较高。

他们表示，为了让客户心甘情愿跨过年底，已经采行差别利率，压低年内但拉高跨年利率报价，最高利差可达10基点。

〞我们是月内也不接了，要开始冲刺农历年关卡。〞一票券商交易员说。

另一票券商交易员则称，还有做月内的RP，只是利率非常低，也只有投信为了因应年底申赎才会想做。

今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.33-0.35%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.43%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42-0.45%。