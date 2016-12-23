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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 10:13 BJT

《汇市简讯》美元指数继续在103.00/20附近盘整

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    * 圣诞节假期前及适逢日本休市交投淡静，开盘持平
    * 亚洲市场迟滞，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货下跌0
.5%，除日本外亚股跌0.2%
    * 动能指标为中性，而5、10和20日移动均线小升，整体而言技术面
呈偏多格局
    * 2013年1月高位103.20为关键水准，若确定突破，则上看2012年12
月高位107.31
    * 纽约盘102.59/103.14区间为初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2hwRaHw
    (完)
   
      
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X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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