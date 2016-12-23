《汇市简讯》美元指数继续在103.00/20附近盘整

0142GMT * 圣诞节假期前及适逢日本休市交投淡静，开盘持平 * 亚洲市场迟滞，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货下跌0 .5%，除日本外亚股跌0.2% * 动能指标为中性，而5、10和20日移动均线小升，整体而言技术面 呈偏多格局 * 2013年1月高位103.20为关键水准，若确定突破，则上看2012年12 月高位107.31 * 纽约盘102.59/103.14区间为初步支撑/阻力位 * 图表：reut.rs/2hwRaHw (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)