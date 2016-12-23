澳新汇市：澳元和新西兰元在七个月低位附近，年线变动不大

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
特朗普在11月初意外当选美国总统，这推动美债收益率和美元飙升，因市场预期美国明年经济增幅和利率将上升；这对澳新货币的打击尤为沉重。
澳元回吐了美国大选前录得的全部年线涨幅，今年年线料将下跌0.8%，为连续第四年下跌。
交易员称，澳元短期前景看似黯淡，下一道支撑位在0.7150。关键阻力位在0.73，若升破该点位可能会小幅上涨。
但澳元兑日圆的表现较好，受利差交易提振。
澳元兑日圆 周五基本持平，但12月已上涨9%。
欧元兑澳元 小幅上涨，为连续第二日走高，本周料收升1.2%，此前连续三周下跌。
新西兰元年线仍料将小幅收高。
这在一定程度上得益于一系列强劲的经济数据。新西兰的主要出口产品--乳制品的价格自2016年中以来持续攀升。本周稍早的数据显示，该国第三季国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%，增幅在发达国家中居前。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。