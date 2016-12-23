希腊政经：希望尽快完成改革评估，否则会阻碍经济复苏--总理

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透雅典12月22日 - 希腊总理齐普拉斯周四称，希腊希望尽快完成对其改革情况的评估，并警告称拖延下去会阻碍经济复苏。目前评估工作陷入停滞状态。
希腊的欧洲债权人上周暂停短期债务减免。在此之前，齐普拉斯的左翼政府在没有和债权人协商的情况下，决定给予低收入退休人员一次性圣诞红包。
希腊正在按照规模最多860亿欧元救助计划的要求进行改革，这是2010年以来对该国提供的第三轮救助。对改革的定期评估，以及得到债权方的认可，对于希腊继续获得金援至关重要。
“我们的目标是及时完成第二次评估，以便消除笼罩在(经济)良好势头上的(未决)问题，”齐普拉斯在雅典的一个会议上说道。
齐普拉斯称，经济深度衰退七年后，即将展开强劲的复苏。
齐普拉斯还称，2017年该国经济有望反弹2.7%，2018年则有望进一步增长3.1%。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新