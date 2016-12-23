希腊政经：希望尽快完成改革评估，否则会阻碍经济复苏--总理

路透雅典12月22日 - 希腊总理齐普拉斯周四称，希腊希望尽快完成对其改革情况的评估，并警告称拖延下去会阻碍经济复苏。目前评估工作陷入停滞状态。

希腊的欧洲债权人上周暂停短期债务减免。在此之前，齐普拉斯的左翼政府在没有和债权人协商的情况下，决定给予低收入退休人员一次性圣诞红包。

希腊正在按照规模最多860亿欧元救助计划的要求进行改革，这是2010年以来对该国提供的第三轮救助。对改革的定期评估，以及得到债权方的认可，对于希腊继续获得金援至关重要。

“我们的目标是及时完成第二次评估，以便消除笼罩在(经济)良好势头上的(未决)问题，”齐普拉斯在雅典的一个会议上说道。

齐普拉斯称，经济深度衰退七年后，即将展开强劲的复苏。