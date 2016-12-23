基金产业：美国股票型基金最新一周流出资金216亿美元--理柏

路透纽约12月22日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国股票型基金在最新一周流出216亿美元，显示主动型共同基金今年持续多时的资金外流趋势仍未消退。

截至12月21日为止的一周，应税债券基金流出20亿美元，外流规模少于前一周的58亿美元。

虽然股市自美国总统大选后大涨，但投资者却把资金撤离股票型基金。股市上涨的理由是认为特朗普将采取的政策将刺激基建支出以及通胀，同时可能也会松绑金融监管规定。

在此预期心理之下，美股一飞冲天，道琼工业指数 距两万点大关已不远。

指标股指虽见上涨，然而根据理柏数据，股票型共同基金却呈现连续第41周资金撤出，其中许多是寻求绩效优于大盘的主动型基金。

而许多追踪大盘指数的上市交易基金(ETF)，今年一直在吸引资金。但最新一周数据显示，随着投资者年底作帐结算，这些基金也遭遇净流出。