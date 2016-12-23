《路透晚报》--12月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财税：明年起部分调整进出口关税，鼓励先进设备关键零部件进口--财政部

中国财政部称，自2017年1月1日起将对进出口关税进行部分调整，将继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口，以进口暂定税率方式降低集成电路测试分选设备、飞机用液压作动器等商品的进口关税。

--中国经济：截止10月底，对中央预算执行等审计整改问题金额1,605亿元--审计署

中国审计署发布关于2015年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，截至2016年10月底，整改问题金额共计1,605亿元人民币，整改率为84.5%，通过整改，促进增收节支和挽回损失等共计976亿元。

--中国经济：杭州城轨交通第三期建设规划获批，总投资逾1,400亿元--发改委

中国国家发改委日前批复杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)，建设10个项目，总长度196.1公里。到2022年，形成10条线路、总长387.8公里的轨道交通网络，总投资规模约1,426亿元人民币。

--中国经济：北京市开启国企员工持股试点，员工持股比例原则不高于30%

新华社报导称，北京市国资委正式出台在国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施办法，明确了员工可以货币、科技成果入股方式出资等关键性内容，但员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%。

--台湾数据：11月工业生产指数较上年同期升8.83%，创逾两年高位

台湾经济部公布，11月工业生产指数较去年同期升8.83%，为连续四个月正成长，更创下逾两年的高位。上月修正后为成长3.43%。

【金融】

--中国证券：券商另类投资的投资标的和业务范围将进一步规范--报载

中国证券公司另类投资业务将得到进一步管理规范，券商另类投资的投资标的、业务范围或将有具体规定，规范性文件有望出台。多家券商人士表示，未来券商直投、券商自营与另类投资等证券公司业务的各自定位将得到明确，有助于各项业务的规范发展。

--中国保险：保监会将强化互联网平台保证保险监管，严防风险传递--报载

近日浙商财险陷入为私募债提供保证保险或面临巨额理赔，上海证券报报导，中国保监会计划进一步强化监管，拟出台加强互联网平台保证保险业务管理通知，相关征求意见稿在此次浙商保险事件爆发前即已征求意见。

--中国金融：山东首家民营银行威海蓝海银行获银监会批准筹建--新华

新华社报导，山东省首家民营银行-威海蓝海银行已正式获得中国银监会正式批复，并应自批复之日起六个月内完成筹建工作。

--台湾金融：金管会拟限制保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满六年

据路透获得的台湾金管会给予保险业者的文件显示，金管会拟定草案将限制保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满六年。而且为提升资金运用效率，金管会拟将保险业投资信评为BBB+的国外公司债自现行投资限额内排除。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力放水救急流动性，稳健中性基调结构性工具仍是首选

受季节性因素以及代持风险事件暴露的影响，中国银行间流动性本周伊始仍延续紧势，央行公开市场随之加码净投放，全周净投放规模创逾一个月最大。分析人士称，在央行驰援下，市场流动性渐恢复平稳，且从操作节奏来看央行货币政策稳健中性基调仍未改。

--中国公开市场：今日将进行1,450亿元逆回购，本周净投放3,750亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,450亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期500亿元，28天期50亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%。据此计算，本周净投放3,750亿元。

--新债招标：中国三个月期贴现国债获10.6亿元追加，加权收益率2.7876%

中国财政部公告称，今日招标发行的三个月期贴现国债，获10.6亿元人民币追加认购，最终发行规模为70.6亿元。业内人士稍早透露，该期三个月期贴现国债加权中标收益率为2.7876%，边际中标收益率2.8275%，投标倍数为3.63倍。

--中国债市动态：期货下跌利率债长端亦弱，高评级短债需求增加

中国银行间债市早盘利率债表现平稳，其中10年左右品种收益率随期货走弱而稍有上行。信用债方面，不少短端高评级债收益率已至5%上方，资金面出现改善后，需求明显增加。

--中国货币市场：跨年资金转松价格大跌，年末流动性料无虞

中国银行间市场资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流动性无虞。

--中国票据市场：转贴利率大幅走高，因资金面收紧及年末收票减少

中国票据市场转贴利率本周明显上涨，主因资金面趋紧以及年末收票减少。交易员称，本周初资金面紧张导致转贴利率大幅上涨，此后随着资金的转松而回落，但由于年底机构收票减少，整体而言利率仍较上周走高。

--台湾财政：明年第一季将发行1,050亿台币公债及1,100亿国库券--财政部

台湾财政部表示，明年第一季将发行1,050亿台币甲类公债，以及1,100亿台币国库券。而明年首期公债为两年期公债，金额250亿台币。财政部明年将共计发行16次公债。

【外汇】

--《人民币综述》人民币贬值成点心债拦路虎，可联通自贸债提供扩容机遇

受人民币持续贬值以及利率大幅波动等多重因素影响，2016年香港离岸市场人民币计价点心债继续受到冷遇。分析人士预计，明年点心债发行料继续萎缩，但若考虑和上海自贸区的自贸债互联互通，或可为点心债扩容提供机遇。

--中国金融：美债头寸下降，并非战略性减持--外管局官员

中国国家外汇管理局一名官员周四表示，中国的美国公债头寸下降并非战略性减持，而是根据市场状况进行的战术性小幅调整。

--中国汇市：人民币早盘小幅走弱，圣诞行情期间料维持窄幅波动

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅走弱。交易员称，自营盘年底以减头寸为主，客盘购汇压力则未见放缓迹象，大行继续适度提供美元流动性，新年前监管层料不会放任人民币走贬，短期预计在6.93-6.97之间窄幅波动。

--中国外汇：跨境资本流动风险可控，支撑市场稳定根本因素仍存--外管局局长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜稍早表示，当前中国跨境资本流动风险可控，支撑外汇市场稳定的根本性因素仍然长期存在；健康有序的外汇市场是各类市场参与主体的共同利益诉求。

--表格：中国外汇市场11月成交额环比升42%，当月亦创记录最高--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，今年11月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交15.89万亿元人民币（等值2.32万亿美元），按美元计环比劲升42.33%，当月成交量创有数据记录以来最高水平。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二升一降，CFETS指数微跌至95.08

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.02%至95.08；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微升至96.48。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低近1%，煤炭、钢铁等周期股领跌大盘持续低位震荡

中国股市沪综指收低近1%。分析师指出，今日大盘走势偏弱，个股普跌，煤炭、钢铁等周期股领跌，全日成交延续地量。预计下周沪综指仍将在3,100点上方震荡整理。沪综指收报3,110.15点，跌29.41点或0.94%；该指数全周累计下跌0.41%。

--《技术分析》中国股市沪综指寻求半年线支撑

中国股市沪综指上周因市场惧怕险资离场，导致大盘多翻空破位3,200点后下台阶整理，本周在3,100点附近震荡。技术面显示，股指探至半年线附近获得支撑，同时国家队护盘迹象明显，短线料维持半年线上方横盘震荡；中线看，股指回档至20周均线亦具备较强技术支撑，3,100点有望成为短中线共振支撑区域，后市继续下跌空间有限。

--《台湾金融市场一周展望》外资欢庆圣诞台股量缩盘整，台币随亚币偏弱整理

受外资连续卖超冲击，台股本周周线收低逾2.6%。分析师称，下周步入告别2016年最后五个交易日，在外资放长假、只剩内资唱独角戏之下，大盘料呈量缩弱势整理格局，并将面临9,000点大关保卫战；操作应保守应对，静待明年元月红包行情。

--企业并购：海航旅游向瑞德酒店发起强制收购要约

中国海航旅游集团周四稍晚宣布对瑞德酒店集团(Rezidor Hotel Group)发出强制性收购要约，对该公司每股报价34.86瑞典克朗(3.78美元)。

--中国个股：贵州茅台料今年净利增7.4%，明年茅台酒销量约2.6万吨

贵州茅台酒股份有限公司周四晚公布今年经营数据及明年计划，预计今年实现净利润166.5亿元人民币，同比增长7.4%；明年茅台酒销量2.6万吨左右。

--香港个股：中银香港拟77亿港元出售集友银行股权予厦门国际及集美校委会

中银香港称，拟向厦门国际投资及福建省厦门市私立集美学校委员会出售其所持集友银行70.49%股权，交易对价总计76.85亿港元。

--《热点透视》中国电影业今年表现低迷成定局，2017年有望见起色