台湾债市：10年券105/11期殖利率升高，央行会议中性惟银行及保险业者抛券

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月23日 - 台湾10年指标公债105/11期 周五早盘殖利率走升。交易员表示，央行的会议结果中性，惟盘初大型银行和保险业抛券，殖利率走升明显。
他们表示，大型银行持续第二日在指标10年公债殖利率于1.19%水位，站在卖方，令交易商心生恐惧，今日成交稍增。冷券市场也有保险业者持续抛券，带动殖利率上扬。至于央行上日的会议结果，大致都在预期之内，没有太多方向指引。
〞你看央行的新闻都不放在头版了，大家不care了。〞一位票券商交易员说。
台湾央行周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞。
他们认为，寿险业者不计成本抛券，市场心态偏向恐慌一些。不过今日流动性也没有太好，殖利率走高明显。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.18-1.25%。
美国公债收益率周四上涨，此前发布的数据显示经济成长改善。投资者也在为下周的新债供应做准备。指标10年期美债收益率 收益率报2.55%，稍早最高升至2.58%，高于周三尾盘的2.54%。
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--《焦点》意大利西雅那银行50亿欧元增资计划失败，政府准备出手相救 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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