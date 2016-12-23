台湾债市：10年券105/11期殖利率升高，央行会议中性惟银行及保险业者抛券

路透台北12月23日 - 台湾10年指标公债105/11期 周五早盘殖利率走升。交易员表示，央行的会议结果中性，惟盘初大型银行和保险业抛券，殖利率走升明显。

他们表示，大型银行持续第二日在指标10年公债殖利率于1.19%水位，站在卖方，令交易商心生恐惧，今日成交稍增。冷券市场也有保险业者持续抛券，带动殖利率上扬。至于央行上日的会议结果，大致都在预期之内，没有太多方向指引。

〞你看央行的新闻都不放在头版了，大家不care了。〞一位票券商交易员说。

台湾央行周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞。

他们认为，寿险业者不计成本抛券，市场心态偏向恐慌一些。不过今日流动性也没有太好，殖利率走高明显。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.18-1.25%。

美国公债收益率周四上涨，此前发布的数据显示经济成长改善。投资者也在为下周的新债供应做准备。指标10年期美债收益率 收益率报2.55%，稍早最高升至2.58%，高于周三尾盘的2.54%。

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