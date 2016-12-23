《汇市简讯》美元兑日圆在窄幅区间，因假期抑制买兴

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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* 美元兑日圆亚洲盘在117.44/117.58区间，圣诞节前日本休市，买兴缺缺
* 开平盘，连续第二天内移日，由盘整主导走势
* 今日有执行价116.50、117.00、117.50和118.00的期权到期，规模分别为10亿、10亿、9.88亿和8.30亿
* 上行趋势熄火，但若收在10日移动均线117.09上方则仍处于上行趋势
* 纽约盘117.27/117.88区间为初步支撑和阻力位
* 图表：reut.rs/2higmFV
(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。