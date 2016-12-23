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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 10:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在窄幅区间，因假期抑制买兴

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* 美元兑日圆亚洲盘在117.44/117.58区间，圣诞节前日本休市，买兴缺缺

* 开平盘，连续第二天内移日，由盘整主导走势

* 今日有执行价116.50、117.00、117.50和118.00的期权到期，规模分别为10亿、10亿、9.88亿和8.30亿

* 上行趋势熄火，但若收在10日移动均线117.09上方则仍处于上行趋势

* 纽约盘117.27/117.88区间为初步支撑和阻力位

* 图表：reut.rs/2higmFV

(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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