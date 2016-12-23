更新版 1-台湾汇市：台币带量走贬续创五个月盘中新低，因外资积极汇出

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
(更新报价及交易员评论)
路透台北12月23日 - 台币兑美元 周五早盘带量走跌续创五个月盘中新低。汇银人士表示，今早随着外资汇出力道加大，及韩元盘初贬破1,200心理关卡，引领台币跌幅一度扩大探向32.16，惟年底出口商抛汇卖压尚待消化料将收敛台币跌势。
他们指出，台北外汇开盘两小时成交量高达约6.60亿美元，交投明显转热。早盘交投主要来自外资积极买汇，以及年底出口商美元卖需也续去化中，两股力道相抵暂由外资汇出力道略胜一筹。
今日台币兑美元开低在32.090，盘中低位则来到32.167创五个月新低，前低为7月26日的32.197。
〞早上都是外资急着捉美元。〞一位大型公营银行交易员说。
他们也称，下周外资将去欢度圣诞假期，或许今日一鼓作气集体汇出，早盘才会爆出这么大的成交量，且有外资在11点进行FIXING(定价)交易引导台币贬至32.160，令台币再创波段新低，料下周台币就会回归区间缓贬格局。
对于台湾央行昨日连两季维持利率不变 ，交易员认为，央行利率决策一如市场预期，对台币后市影响有限，短线台币主要受累于亚币弱势整理。
本地时间11:11，台币兑美元报32.135，交投区间介于32.060-32.167，上日收在32.030。韩元兑美元 报1,203.1，上日收在1,199.1；台股 则跌0.19%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.215/32.233，上日收在32.265。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.050-32.200
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