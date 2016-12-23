版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 11:30 BJT

《全球汇市》美元稍事歇息，等待新年再发力

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0439  1.0435  +0.04  -3.88  1.0860
    美元/日圆            117.47  117.51  -0.03  -2.35  120.30
    欧元/日圆         122.62  122.65  -0.02  -6.02  130.47
    美元/瑞郎            1.0255  1.0255  +0.00  +2.37  1.0018
    英镑/美元            1.2278  1.2282  -0.03 -16.69  1.4738
    美元/加元            1.3491  1.3482  +0.07  -2.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9475  6.9474  +0.00  +5.78  6.5680
    澳元/美元            0.7208  0.7214  -0.08  -0.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.6904  0.6901  +0.04  +1.16  0.6825
    澳元/日圆         84.670  84.780  -0.13  -3.37  87.620
    新西兰元/日圆     81.090  81.080  +0.01  -1.09  81.980
    英镑/日圆         144.23  144.33  -0.07 -18.62  177.22
    澳元/新西兰元     1.0436  1.0446  -0.10  -2.14  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 张明钧/王颖/陈宗琦/刘秀红/高琦/艾茂林/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐