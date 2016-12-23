《全球汇市》美元稍事歇息，等待新年再发力

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0439 1.0435 +0.04 -3.88 1.0860 美元/日圆 117.47 117.51 -0.03 -2.35 120.30 欧元/日圆 122.62 122.65 -0.02 -6.02 130.47 美元/瑞郎 1.0255 1.0255 +0.00 +2.37 1.0018 英镑/美元 1.2278 1.2282 -0.03 -16.69 1.4738 美元/加元 1.3491 1.3482 +0.07 -2.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.9475 6.9474 +0.00 +5.78 6.5680 澳元/美元 0.7208 0.7214 -0.08 -0.92 0.7275 新西兰元/美元 0.6904 0.6901 +0.04 +1.16 0.6825 澳元/日圆 84.670 84.780 -0.13 -3.37 87.620 新西兰元/日圆 81.090 81.080 +0.01 -1.09 81.980 英镑/日圆 144.23 144.33 -0.07 -18.62 177.22 澳元/新西兰元 1.0436 1.0446 -0.10 -2.14 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/王颖/陈宗琦/刘秀红/高琦/艾茂林/王兴亚)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。