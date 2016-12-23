中国经济：截止10月底，对中央预算执行等审计整改问题金额1,605亿元--审计署

路透北京12月23日 - 中国审计署周五发布关于2015年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，截至2016年10月底，整改问题金额共计1,605亿元人民币，整改率为84.5%，通过整改，促进增收节支和挽回损失等共计976亿元，制订完善制度2,116项。

审计署刊登的报告称，从整改结果看，审计工作报告反映的问题大部分得到了纠正，对有关责任人员依纪依法进行了处理处分；对体制机制性问题，进一步完善了相关制度规范；对一些情况相对复杂、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度安排。

2016年6月30日，十二届全国人大审议了国务院关于2015年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，要求高度重视审计查出问题的整改工作，严肃对违法违规问题进行追责和问责，着力加强制度建设，年底前向全国人大常委会报告整改情况。

整改报告指出，关于预算执行进度慢、项目推进慢、资金结转多的问题。财政部在2016年度预算执行中，严格按规定时限下达一般公共预算，提前下达了政府性基金预算转移支付指标，国有资本经营预算部分转移支付采取“预拨加清算”方式管理。

目前，一般公共预算等三本预算的执行进度均有所加快。同时，财政部督促有关部门和地方加强预算执行的监督检查，通过调减预算额度、加快项目执行、强化绩效管理等，已将2015年底结转结余的26.95亿元全部安排使用。

关于转移支付制度方面的问题。对一般性转移支付具有指定用途、专项转移支付多头管理的问题，财政部在提高一般性转移支付资金比例的同时，不再强调专款专用，清理取消“政策产业技术研究与开发”等已到期、外部形势发生变化的专项转移支付，要求农业综合开发专项做到分配主体统一、分配办法一致、申报审批程序唯一。

对专项转移支付管理薄弱的问题，财政部进一步优化支出结构、规范资金分配管理；发展改革委对确需安排资金但分布范围广、单项资金少的项目，以及涉及补助县级的项目，原则上均采取“切块”或“打捆”方式下达，交由地方具体安排，并会同相关部门加强事中事后监管。

对用虚假资料、违规多头申报等获得中央投资补助的问题，发展改革委在清理收回2,340万元上缴国库的同时，采取列入“黑名单”等方式，对相关项目单位和企业予以惩戒；对农林水事务补助资金被骗取、侵占或损失浪费的问题，通过追回或盘活相关资金、严肃追责问责、建立健全制度等方式进行了整改，涉及金额13.11亿元。

其中，湖南省已对澧县骗取种植业保险保费补贴问题中的8名责任人给予撤职、降职等处分，对其他有关人员的调查处理正在进行中。（完）

欲浏览报告全文，请点选审计署官网(here) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)