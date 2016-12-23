版本:
中国
货币新闻 | 2016年 12月 23日 星期五 11:48 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，恐创下五个月来最大单周跌幅

以下为0258GMT报价：    
 合约            价格    变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均   RSI
                                          %         值           
 CBOT小麦        397.75  0.75    +0.19%   -0.44%    412.83       48
 CBOT玉米        347.25  0.00    +0.00%   +0.00%    354.32       42
 CBOT大豆        991.75  -2.75   -0.28%   -1.49%    1020.68      29
 CBOT稻米        9.32    $0.04   +0.38%   -0.48%    $9.63        31
 WTI原油         52.64   -$0.31  -0.59%   +0.29%    $49.34       64
 汇率                                                            
 欧元/美元       $1.044  $0.000  +0.03%   +0.14%                 
 美元/澳元       0.7207  -0.001  -0.10%   -0.39%                 
   
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李爽/艾茂林; 审校 张荻/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐