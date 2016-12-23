中国货币市场：跨年资金转松价格大跌，年末流动性料无虞

路透上海12月23日 - 中国银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结 构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单 日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流 动性无虞。 交易员指出，央行通过多种方式大手笔投放流动性后，之前市场的恐慌气氛已基本平息 ，年底前最后一周若资金未再出现剧烈波动，预计央行将以微调流动性为主。 “很宽松，价格都下来了，14天全市场加权（利率）才2.95%，最高6.5%，前两天都在1 0%以上，”华东一银行交易员称。 北京一基金公司交易员谈到，今日大行出跨年资金较为积极，对非银机构的宽容度也较 之前进一步改观，“也不能把非银一棒子打死对不对，很多非银还是比较靠谱的。” 上述银行交易员并透露，此前持续攀升的同业存单利率也有明显下行，周初股份制银行 六个月期同业存单利率一度冲高至4.8%左右，今日已回落至4.4%附近。 她并认为，元旦前资金应该没有什么问题了，尽管下周逆回购到期量比较大，但因为还 有大量财政资金集中投放的对冲，央行的压力不大，如果资金情况稳定，下周公开市场“稍 微净回笼一些，也在情理之中。” 央行公开市场今日进行总额1,450亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期 500亿元，28天期50亿元。据此计算，单日净回笼50亿元，本周净投放3,750亿元。 而下周公开市场逆回购到期规模为8,450亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1385 2.1825 -4.40 七天 2.4417 2.5465 -10.48 14天 2.9403 3.2506 -31.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9950 6.2550 -226.00 七天 4.4500 3.9950 45.50 14天 4.5000 4.4100 9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.2000 -5.00 七天 2.5500 2.7000 -15.00 14天 4.0000 3.2000 80.00 Shibor 其中:隔夜 2.3230 2.3410 -1.80 七天 2.5430 2.5440 -0.10 三个月 3.2337 3.2267 0.70 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)