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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 11:49 BJT

中国货币市场：跨年资金转松价格大跌，年末流动性料无虞

路透上海12月23日 - 中国银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结
构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单
日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流
动性无虞。
    
    交易员指出，央行通过多种方式大手笔投放流动性后，之前市场的恐慌气氛已基本平息
，年底前最后一周若资金未再出现剧烈波动，预计央行将以微调流动性为主。
    
    “很宽松，价格都下来了，14天全市场加权（利率）才2.95%，最高6.5%，前两天都在1
0%以上，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金公司交易员谈到，今日大行出跨年资金较为积极，对非银机构的宽容度也较
之前进一步改观，“也不能把非银一棒子打死对不对，很多非银还是比较靠谱的。”
    
    上述银行交易员并透露，此前持续攀升的同业存单利率也有明显下行，周初股份制银行
六个月期同业存单利率一度冲高至4.8%左右，今日已回落至4.4%附近。
    
    她并认为，元旦前资金应该没有什么问题了，尽管下周逆回购到期量比较大，但因为还
有大量财政资金集中投放的对冲，央行的压力不大，如果资金情况稳定，下周公开市场“稍
微净回笼一些，也在情理之中。”    
    
    央行公开市场今日进行总额1,450亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期
500亿元，28天期50亿元。据此计算，单日净回笼50亿元，本周净投放3,750亿元。 
而下周公开市场逆回购到期规模为8,450亿元。
         
    以下为主要货币市场利率报价:       
        
 北京时间11:29                    今日(%)     上日(%)      变动(bp)
                                                                   
 质押式回购加权平均利率                                            
        其中：隔夜                   2.1385     2.1825       -4.40 
              七天                   2.4417     2.5465      -10.48 
              14天                   2.9403     3.2506      -31.03 
 上海证交所质押式回购利率                                          
           其中:隔夜                 3.9950     6.2550     -226.00 
                七天                 4.4500     3.9950       45.50 
               14天                  4.5000     4.4100        9.00 
 回购定盘利率                                                      
       其中:隔夜                     2.1500     2.2000       -5.00 
            七天                     2.5500     2.7000      -15.00 
           14天                      4.0000     3.2000       80.00 
 Shibor                                                            
           其中:隔夜                 2.3230     2.3410       -1.80 
                七天                 2.5430     2.5440       -0.10 
              三个月                 3.2337     3.2267        0.70 
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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