中国债市动态：期货下跌利率债长端亦弱，高评级短债需求增加

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透上海12月23日 - 中国银行间债市周五早盘利率债表现平稳，其中10年左右品种收益率随期货走弱而稍有上行。信用债方面，不少短端高评级债收益率已至5%上方，资金面出现改善后，需求明显增加。
北京一银行交易员称，早盘利率债表现一般，“好多收一年(信用债)的，长债(收益率)下不去。”
剩余期限近10年的国开债160213券最新成交 在3.74%，上日尾盘为3.7595%。
华中一银行交易员透露，目前市场上评级在AA+甚至AAA以上，期限在一年左右的信用债，已有不少收益率在5%以上，作为短期投资标的十分具有吸引力。
银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报98.78元人民币，较上日结算价下跌0.31%；10年期国债主力合约T1703 收报96.475元，跌0.37%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。