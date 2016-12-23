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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 12:15 BJT

中国债市动态：期货下跌利率债长端亦弱，高评级短债需求增加

路透上海12月23日 - 中国银行间债市周五早盘利率债表现平稳，其中10年左右品种收益率随期货走弱而稍有上行。信用债方面，不少短端高评级债收益率已至5%上方，资金面出现改善后，需求明显增加。

北京一银行交易员称，早盘利率债表现一般，“好多收一年(信用债)的，长债(收益率)下不去。”

剩余期限近10年的国开债160213券最新成交 在3.74%，上日尾盘为3.7595%。

华中一银行交易员透露，目前市场上评级在AA+甚至AAA以上，期限在一年左右的信用债，已有不少收益率在5%以上，作为短期投资标的十分具有吸引力。

银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报98.78元人民币，较上日结算价下跌0.31%；10年期国债主力合约T1703 收报96.475元，跌0.37%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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