中国汇市：人民币早盘小幅走弱，圣诞行情期间料维持窄幅波动

* 人民币即期早盘和中间价均小幅走弱

* 客盘购汇需求仍在，大行继续提供美元流动性

* 圣诞行情来临，人民币年底料维持窄幅波动

* 关注监管层政策动向

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小幅走弱。交易员称，自营盘年底以减头寸为主，客盘购汇压力则未见放缓迹象，大行继续适度提供美元流动性，新年前监管层料不会放任人民币走贬，短期预计在6.93-6.97之间窄幅波动。

圣诞节临近,全球金融市场亦进入“圣诞行情”，美元指数强势整理，给人民币汇率以喘息时机。但交易员指出，美元下方的支撑较强，人民币贬值压力犹存，尤其是年初新一轮购汇额度释放，关注监管层可能出台的相关政策。

“跟前几天比，购汇偏大一些，压力还是越来越大，没有缓和的迹象，...还是不放任贬值的态度，会守一守，除非美元突破104，否则6.96很难突破。”一中资行交易员指出。

一外资行交易员也指出，圣诞节临近，交易员也都到了休假高峰，下周都不会有什么行情，美国的重要数据也基本都出来了，在这样的背景下，人民币年底估计维持窄幅波动行情。

他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.9499元,上日收报6.9466元，夜盘终报6.944元。今日人民币兑美元中间价 报6.9463元，上日为6.9435元。人民币兑美元即期成交额 为136.57亿美元，上日半日为175.98亿美元。

全球汇市方面，美元稍事休息，等待新年再发力。外汇市场周五波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看好美元来年走多，因利差走势对美元有利。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2555元, 上日尾盘为7.233元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9469元, 上一交易日尾盘报6.949元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.95，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2564、5.9163和8.5371。