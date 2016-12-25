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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--12月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值
    
    12月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                          12月        --           96
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                11月       +0.2%      -0.4%
                         (较前月)                               +0.4%      -1.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月       -0.3%      -0.4%
             全国整体CPI                                          --       +0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             12月       -0.4%      -0.4%
             东京地区整体CPI                                      --       +0.5%
    2330 日本求才求职比                              11月        1.41       1.40
             失业率                                              3.0%       3.0%
       
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值     预估值
    

    12月23日(五)
    
    0700 德国GfK消费者信心指数                      1月          9.9         9.9
            
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第三季终值      +0.2%       +0.2%
          
    0745 法国消费者支出(较前月)                    11月        +0.4%       -0.1%
          
    0800 瑞士KOF领先成长指标                       12月        102.2         -- 
          
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　第三季       +0.6%       +0.5%
          
                          (较上年同期)                         +2.2%       +2.3%
          
    0930 英国企业投资(较前季)                     第三季　　   +0.4%   　    --
　　　     
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　   -2.2%   　　  -- 
　　      
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                   第三季  赤字254.94   赤字274.5
      
    1230 美国建筑许可年率(万户)                11月修正值      121.2         -- 
          
             建筑许可(较前月)                                  -3.8%         -- 
          
    1330 加拿大GDP(较前月)                         10月        -0.3%        持平
          
    1500 美国密西根大学消费者信心指数            12月终值       98.2        98.0
           
                             现况指数                          111.9       112.0
          
                             预期指数                           89.5        89.0
           
    1500 美国新屋销售年率(万户)                    11月         59.2        57.5
           
             新屋销售(较前月)                                  +5.2%       +2.1%
          
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 徐文焰)
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