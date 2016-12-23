《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月19日-23日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微升0.08%，本周人民币大部分时间维持在6.95元附近交投。美联储上周加息后至本周美元指数维持强势震荡整理，并无明显方向，而大行维稳意愿亦较强，随着圣诞以及元旦长假临近，国际市场交投转为清淡，人民币短期下行压力缓解；离岸人民币流动性明显缓解，但较此前正常水平仍偏紧，本周大部分时间两地汇价呈倒挂状态。 公开市场操作: --受季节性因素以及代持风险事件暴露的影响，中国银行间流动性本周伊始仍延续紧势，央行公开市场随之加码净投放，全周净投放规模创逾一个月最大。分析人士称，在央行驰援下，市场流动性渐恢复平稳，且从操作节奏来看央行货币政策稳健中性基调仍未改。

他们并表示，近期基本面转暖外加汇率贬值压力下资金外流，货币政策难见明显宽松，流动性调节料仍会延用结构性定向工具；不过在金融形势内外交困之际，央行防风险和去杠杆并举的操作思路仍将维持。

债市: --中国银行间债市当周现券波动剧烈，上演深V反转行情。周初除了中央经济工作会议释放货币政策稳健偏紧信号，以及国海证券代持风险事件爆发双重打击外，央行将表外理财纳入MPA管理，更令现券雪上加霜，主要利率债收益率两日连涨逾20bp,国债期货单日最大曾跌逾1%；一级新债发行亦受牵连，财政部缩减国债发行规模的同时，国开行亦调整新债发行计划。

不过，很快受代持风险事件尘埃落定出现转机，大行为非银提供流动性消息提振，期现货强势反弹，收益率一度下行近15个基点 ，五年国债期货亦触及涨停。短期来看，虽然随着流动性逐步宽松向好，市场恐慌情绪逐步平复，买气明显增加，但年底临近流动性疑虑仍难彻底消除，且货币政策难现宽松等因素仍形成压制，机构谨慎观望心态不减。

票据: --中国票据市场转贴利率本周明显上涨，主因资金面趋紧以及年末收票减少。交易员称，本周初资金面紧张导致转贴利率大幅上涨，此后随着资金的转松而回落，但由于年底机构收票减少，整体而言利率仍较上周走高。他们并称，随着年末收票进一步减少，且票据持有收益吸引力有限，月内转贴利率或仍有上涨空间。