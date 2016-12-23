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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 15:43 BJT

台湾债市：10年指标公债殖利率收升在近一个月高位，保险业抛券引恐慌

* 10年券105/11期公债殖利率收至近一个月高位
    * 保险业在冷券抛盘卖压重
    * 105/11期下周殖利率区间料在1.22-1.32%

    路透台北12月23日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周五大幅收高。
交易员指出，保险业不计价在冷券市场抛券引发恐慌，令指标券殖利率收在近一个月高位。
下周则将观望冷券市场的卖压是否持续。
    
    交易员指出，央行的会议结果对债市影响中性，而公债发行计划大致也算符合预期。下
周债市则要先看台债冷券市场的卖压是否趋稳。指标10年券收盘前高是11月24日的1.2711%
。
    
    〞发债计划就和之前财政部说的差不多，算中性啦!〞一位票券商交易员表示。
    
    他们也说，央行的会议结果相当中性，市场目前最关注的仍然是美债的走势，尤其是美
国新总统川普(特朗普)在1月20日上任之后，可能推行政策的方向，尤其对美债殖利率有关
键效果。    

    交易员表示，今日特定业者在冷券市场抛售存续期约是五年券的公债，成交殖利率在1.
13-1.15%，量能可观且殖利率走升。这使得五年和十年期公债殖利率靠得太近，现券10年券
承受了不小的压力。
    
    台湾财政部周五表示，明年第一季将发行1,050亿台币甲类公债，以及1,100亿台币国库
券。而明年首期公债为两年期公债，金额250亿台币。 
    
    交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.32%，主要交易区间预料会在1.
24-1.29%。
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   +8.00   1.2700    1.1870-1.2700%       34.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2700%
   5    105/13                          0.9480%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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