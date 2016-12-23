台湾债市：10年指标公债殖利率收升在近一个月高位，保险业抛券引恐慌

* 10年券105/11期公债殖利率收至近一个月高位 * 保险业在冷券抛盘卖压重 * 105/11期下周殖利率区间料在1.22-1.32% 路透台北12月23日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周五大幅收高。 交易员指出，保险业不计价在冷券市场抛券引发恐慌，令指标券殖利率收在近一个月高位。 下周则将观望冷券市场的卖压是否持续。 交易员指出，央行的会议结果对债市影响中性，而公债发行计划大致也算符合预期。下 周债市则要先看台债冷券市场的卖压是否趋稳。指标10年券收盘前高是11月24日的1.2711% 。 〞发债计划就和之前财政部说的差不多，算中性啦!〞一位票券商交易员表示。 他们也说，央行的会议结果相当中性，市场目前最关注的仍然是美债的走势，尤其是美 国新总统川普(特朗普)在1月20日上任之后，可能推行政策的方向，尤其对美债殖利率有关 键效果。 交易员表示，今日特定业者在冷券市场抛售存续期约是五年券的公债，成交殖利率在1. 13-1.15%，量能可观且殖利率走升。这使得五年和十年期公债殖利率靠得太近，现券10年券 承受了不小的压力。 台湾财政部周五表示，明年第一季将发行1,050亿台币甲类公债，以及1,100亿台币国库 券。而明年首期公债为两年期公债，金额250亿台币。 交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.32%，主要交易区间预料会在1. 24-1.29%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +8.00 1.2700 1.1870-1.2700% 34.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2700% 5 105/13 0.9480% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)