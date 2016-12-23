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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 14:11 BJT

澳洲股市：圣诞节前最后一个交易日收低，大宗商品跌价拖累矿业类股

路透12月23日 - 澳洲股市周五在圣诞节长周末之前最后一个交易日收低，大宗商品价格下跌拖累矿商类股，金融类股后继乏力，回吐部分稍早涨幅。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低0.3%或16.04点至5,627.9点。但周线涨1.7%。

矿业类股下滑，主要受中国钢铁及铁矿石期货周四下跌拖累。铜价周四下滑加重黯淡气氛。力拓 收跌2.2%。

澳洲国民银行 自13个月高位回落，收低0.5%。(完)
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