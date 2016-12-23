澳洲股市：圣诞节前最后一个交易日收低，大宗商品跌价拖累矿业类股

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透12月23日 - 澳洲股市周五在圣诞节长周末之前最后一个交易日收低，大宗商品价格下跌拖累矿商类股，金融类股后继乏力，回吐部分稍早涨幅。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低0.3%或16.04点至5,627.9点。但周线涨1.7%。
矿业类股下滑，主要受中国钢铁及铁矿石期货周四下跌拖累。铜价周四下滑加重黯淡气氛。力拓 收跌2.2%。
澳洲国民银行 自13个月高位回落，收低0.5%。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。