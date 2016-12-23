国际油市：亚洲柴油裂解价差上升，受印尼和斯里兰卡需求提振

路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五小幅上涨，行业消息人士称，此乃受马来西亚和斯里兰卡的现货需求提振。

交易员称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)进入现货市场，求购140万桶1月交付的高硫柴油。现在还不清楚这家炼厂为何对现货柴油有需求。

在政府要求增加生物柴油使用后，印尼国内柴油需求下降，北塔米纳基本不会在现货市场购买柴油。

交易员还称，斯里兰卡的Ceylon Petroleum继续求购在1月底和2月初交付的柴油船货。

行业消息人士说，虽然截至12月21日当周陆地油罐的柴油和航煤库存降至近七个月低点，但交易商仍预定了11艘长途船只来暂时储存柴油。

消息人士说，海运费下降以及正价差(远期升水)市场可能鼓励交易商在海上临时储油。

贸易行业的消息人士称，肯尼亚的石油进口商购买了逾42万吨2月至3月交付的油品，较上次标购减少约3%。

交易商补充称，他们购买的油品包括205,702吨含硫50ppm柴油和93,268吨航煤，卖家分别是Vivo Energy和KenolKobil。

现货市场有六笔柴油交易达成，没有航煤交易达成。(完)

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