国际油市：亚洲柴油裂解价差上升，受印尼和斯里兰卡需求提振

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五小幅上涨，行业消息人士称，此乃受马来西亚和斯里兰卡的现货需求提振。
交易员称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)进入现货市场，求购140万桶1月交付的高硫柴油。现在还不清楚这家炼厂为何对现货柴油有需求。
在政府要求增加生物柴油使用后，印尼国内柴油需求下降，北塔米纳基本不会在现货市场购买柴油。
交易员还称，斯里兰卡的Ceylon Petroleum继续求购在1月底和2月初交付的柴油船货。
行业消息人士说，虽然截至12月21日当周陆地油罐的柴油和航煤库存降至近七个月低点，但交易商仍预定了11艘长途船只来暂时储存柴油。
消息人士说，海运费下降以及正价差(远期升水)市场可能鼓励交易商在海上临时储油。
贸易行业的消息人士称，肯尼亚的石油进口商购买了逾42万吨2月至3月交付的油品，较上次标购减少约3%。
交易商补充称，他们购买的油品包括205,702吨含硫50ppm柴油和93,268吨航煤，卖家分别是Vivo Energy和KenolKobil。
现货市场有六笔柴油交易达成，没有航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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