版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：交投淡静，进入假期模式

0634GMT -

* 美元/日圆跌0.14%，欧元/美元涨0.11%，澳元/美元跌0.11%，新西兰元/美元微升0.01%

* 美元/坡元跌0.34%，美元/韩元涨0.18%，美元/人民币即期涨0.08%，美元/台币涨0.38%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.43%，中国沪综指大跌0.97%，香港恒生指数跌0.53%，美国原油期货跌0.51%，伦敦期铜涨0.16%

* 意大利政府对受困银行伸出援手，西雅那银行将要求注资

* 德意志银行与美国司法部就抵押贷款案达成72亿美元和解

* 日本市场适逢假期休市

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐