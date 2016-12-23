《汇市简讯》欧洲盘初：交投淡静，进入假期模式

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0634GMT -
* 美元/日圆跌0.14%，欧元/美元涨0.11%，澳元/美元跌0.11%，新西兰元/美元微升0.01%
* 美元/坡元跌0.34%，美元/韩元涨0.18%，美元/人民币即期涨0.08%，美元/台币涨0.38%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.43%，中国沪综指大跌0.97%，香港恒生指数跌0.53%，美国原油期货跌0.51%，伦敦期铜涨0.16%
* 意大利政府对受困银行伸出援手，西雅那银行将要求注资
* 德意志银行与美国司法部就抵押贷款案达成72亿美元和解
* 日本市场适逢假期休市
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。