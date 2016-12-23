台湾股市：第三日收低，圣诞节前外资卖超动作不止

路透台北12月23日 - 台湾股市周五收低，第三日下跌。分析师指出，亚洲股市回落，且外资卖超并汇出 ，令台股表现弱势。 台湾加权股价指数 收跌0.44%,至9,078.64点，本周共计下跌248点；今日成交初值 为52 5.56亿台币，上交易日修正后为582.86亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，外资近期卖超台股并汇出的步伐略见加大，但在此仍视为年底适度的获利了结 ，在指数已接近9,000点关口，且下周外资在圣诞节假期后可望陆续归队预期下，大盘再跌空间有限。 〞明年台股还是看好，既然如此，年底基期就不能垫太高。〞他说。 钟国忠预期，台股跌至9,000点附近将可望吸引中长线买盘介入，因此下周大盘有望止跌回稳。 外资及陆资上日台股卖超72.90亿台币，连续第五日卖超。 分析师并预估，台股下周交易区间料在9,000-9,200点。本地时间14:42，，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ000 0PUS>跌0.41%。(完)