台湾股市：第三日收低，圣诞节前外资卖超动作不止

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月23日 - 台湾股市周五收低，第三日下跌。分析师指出，亚洲股市回落，且外资卖超并汇出 ，令台股表现弱势。 台湾加权股价指数 收跌0.44%,至9,078.64点，本周共计下跌248点；今日成交初值 为52 5.56亿台币，上交易日修正后为582.86亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，外资近期卖超台股并汇出的步伐略见加大，但在此仍视为年底适度的获利了结 ，在指数已接近9,000点关口，且下周外资在圣诞节假期后可望陆续归队预期下，大盘再跌空间有限。 〞明年台股还是看好，既然如此，年底基期就不能垫太高。〞他说。 钟国忠预期，台股跌至9,000点附近将可望吸引中长线买盘介入，因此下周大盘有望止跌回稳。 外资及陆资上日台股卖超72.90亿台币，连续第五日卖超。 分析师并预估，台股下周交易区间料在9,000-9,200点。本地时间14:42，，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ000 0PUS>跌0.41%。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。