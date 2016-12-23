《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增158.5亿台币，上周则净减1,116亿

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增158.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)2,959.00亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减1,116亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 12/19 1,470.00 1,466.00 -4 12/20 778 779 1 12/21 838 839 1 *12/22 6,026.20 6,177.20 151 12/23 1,110.00 1,119.50 9.5 总计 10,222.20 10,380.70 158.5 *12/22 含14天期744.20亿台币 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 12/19 67 11 12/20 17 10 12/21 29 8 12/22 30 7 12/23 26 7 总计 169 43 (完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。