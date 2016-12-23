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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 16:46 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增158.5亿台币，上周则净减1,116亿

路透台北12月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增158.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7
兆(万亿)2,959.00亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减1,116亿台币。
                        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   12/19        1,470.00                1,466.00             -4
   12/20             778                     779              1
   12/21             838                     839              1
  *12/22        6,026.20                6,177.20            151
   12/23        1,110.00                1,119.50            9.5
 总计          10,222.20               10,380.70          158.5
  *12/22 含14天期744.20亿台币
        
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   12/19              67                      11
   12/20              17                      10
   12/21              29                       8
   12/22              30                       7
   12/23              26                       7
 总计                169                      43
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
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