《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增158.5亿台币，上周则净减1,116亿

路透台北12月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增158.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)2,959.00亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减1,116亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 12/19 1,470.00 1,466.00 -4 12/20 778 779 1 12/21 838 839 1 *12/22 6,026.20 6,177.20 151 12/23 1,110.00 1,119.50 9.5 总计 10,222.20 10,380.70 158.5 *12/22 含14天期744.20亿台币 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 12/19 67 11 12/20 17 10 12/21 29 8 12/22 30 7 12/23 26 7 总计 169 43 (完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)