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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 17:39 BJT

更新版 1-台湾货币市场：拆款利率稳势不改，央行按兵不动年底紧缩预期不强

* 央行决议符合预期，拆款利率不变
    * 跨农历年短票少量成交，月内跨月RP利差扩大

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月23日 - 台湾银行间短率周五继续持稳。资金调度人员指出，央行昨日一
如预期决议利率不变，在宽松的环境下，年底紧缩预期不强，拆款利率维持既有水准不变。
    
    针对年底最后一周的短率走势，他们认为，应该可以审慎偏乐观看待。不过近日台币在
补贬，外资似有加速汇出需求；但因央行调控得当，本地银行资金尚称充沛，可以留意但不
需担心。
    
    〞现在有在过圣诞节的感觉。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型公股银行交易主管称，市场没什么资金需求，连电话都很少接到。虽然有金融
机构碍于资本适足率问题，只能每天下午排队等央行冲销隔夜资金，但也因需求不强，整体
市况相当安静。
    
    由于下周一即可以一周拆款取得跨年资金，一银行资调人员认为，届时的需求可能会好
一些，但利率方面料没有太大波动。
    
    台湾央行周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二
度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞。 
     
 本地时间 17:31                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        32.170                  32.030 
 台湾加权股价指数<.TWII           9,078.64               9,118.75  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                  0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.240%             0.171-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.450%             0.171-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.183-0.570%             0.200-0.570%  
 
    
    **跨农历年短票略见成交**
    
    短票方面，票券商交易员指出，跨新历年短票销售顺畅，甚至有点供不应求。因此尝试
向客户推销跨农历年的短票，成交利率大概较跨新历年者多二至三个基点。        
    
    〞票有点不够卖，但因谨慎，利率没下降。〞一大型票券商交易员说。    
            
    今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.55%，少数成交在0.53%；跨农历年自
保短票利率承作区间主要成交在0.57-0.58%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%，区间在0.43-0.57%，
成交金额79.93亿台币；前日加权平均利率为0.546%，区间在0.30-0.59%，成交金额95.9亿
台币。
       
    台湾央行周五发行1,119.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,110亿台币，发行余
额增9.5亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点分别为：周一3,964.5亿、
周二2,050.5亿、周三1,201.5亿、周四1,769.5亿，及周五2,331.5亿。
    
    下周交割的债券为：周四(29日)Canadian Imperial Bank of Commerce 发行30年期美
债计价债券，金额为3亿美元。
       
    拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为204亿台币，累计至周日超额准备为1兆
2,497亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,000亿台币。 
    
      　      
    **月内跨月RP利差扩大**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，时序接近月底，资金不似前两日宽松。虽然
银行较为宽裕，但对利率的要求较高。
    
    他们表示，为了让客户心甘情愿跨过年底，已经采行差别利率，压低年内但拉高跨年利
率报价，最高利差可达10基点。
    
    〞我们是月内也不接了，要开始冲刺农历年关卡。〞一票券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称，还有做月内的RP，只是利率非常低，也只有投信为了因应年底
申赎才会想做。    

    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.33-0.35%；月内公司债附买回利
率成交在0.40-0.43%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42-0.45%。
                         
    今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30%以下，公司债附
买回利率亦同；而跨年公债参考利率即在0.35-0.40%；公司债利率主要成交在0.40-0.45%。
(完) 

 (记者 董永年；审校 乔艳红)
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