全球金市：金价在美元走软影响下小升，但或连续七周周线下滑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
美国11月美国资本财新订单增幅高于预期。周四的其他数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.5%，增幅也高于预期。
但上周初请失业金人数达到六个月高位，且消费者支出仅小幅增加。
“市场对(该消息)反应不大，因为节前流动性较为紧俏，”Argonaut Securities驻香港分析师刘晓慧称。
“短期走向很难衡量，”她表示，并称金价走势可能取决于美元动向。
更多有关美国经济增长强劲的迹象可能促使美联储尽早收紧政策，这对黄金不利。
路透技术分析师王涛称，现货黄金仍在每盎司1,121-1,137美元区间内呈中性，只有突破这一区间，才有可能确定其走向。
现货银 基本持平于每盎司15.82美元。现货铂金 持稳于903.49美元，现货钯金 跌0.2%至653.35美元。
本周以来铂金价格已跌逾2%，钯金则跌逾6%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。