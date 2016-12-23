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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 15:17 BJT

全球金市：金价在美元走软影响下小升，但或连续七周周线下滑

美国11月美国资本财新订单增幅高于预期。周四的其他数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.5%，增幅也高于预期。

但上周初请失业金人数达到六个月高位，且消费者支出仅小幅增加。

“市场对(该消息)反应不大，因为节前流动性较为紧俏，”Argonaut Securities驻香港分析师刘晓慧称。

“短期走向很难衡量，”她表示，并称金价走势可能取决于美元动向。

更多有关美国经济增长强劲的迹象可能促使美联储尽早收紧政策，这对黄金不利。

路透技术分析师王涛称，现货黄金仍在每盎司1,121-1,137美元区间内呈中性，只有突破这一区间，才有可能确定其走向。

现货银 基本持平于每盎司15.82美元。现货铂金 持稳于903.49美元，现货钯金 跌0.2%至653.35美元。

本周以来铂金价格已跌逾2%，钯金则跌逾6%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
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