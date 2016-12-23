金属期市：伦铜周线或下跌，但有望录得2010年以来最大年度涨幅

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
与此同时，特朗普(Donald Trump)意外胜选美国总统，激发对于他可能通过财政支出推动经济增长的预期，提振通胀及基建支出。
0705GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨5,534美元；上日几乎收平，盘中曾下跌至11月18日以来最低的5,419.50美元。
本周铜价料下跌约2%，12月或将录得5%的月线跌幅，令年度涨幅降至17%，但仍是2010年以来的最佳年度表现。
波兰KGHM 执行长称预计铜价在中长期内将攀升，有助于提振其海外资产前景。KGHM是全球最大的铜制造商之一。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.6%，至每吨45,070元人民币。
美国11月消费者支出小幅增加，同时家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/张明钧)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。