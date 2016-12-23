金属期市：伦铜周线或下跌，但有望录得2010年以来最大年度涨幅

与此同时，特朗普(Donald Trump)意外胜选美国总统，激发对于他可能通过财政支出推动经济增长的预期，提振通胀及基建支出。

0705GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨5,534美元；上日几乎收平，盘中曾下跌至11月18日以来最低的5,419.50美元。

本周铜价料下跌约2%，12月或将录得5%的月线跌幅，令年度涨幅降至17%，但仍是2010年以来的最佳年度表现。

波兰KGHM 执行长称预计铜价在中长期内将攀升，有助于提振其海外资产前景。KGHM是全球最大的铜制造商之一。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.6%，至每吨45,070元人民币。

美国11月消费者支出小幅增加，同时家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。 (完)

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