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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 15:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元出现轧空涨势，然形势仍偏空

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* 12月8日上档遇阻，导致市场面临沉重压力

* 整体而言仍偏空

* 现汇于周二触及1.0352的多年低点，之后轧空上涨

* 我们打算在一目均衡基准线切入位1.0614下方的1.0590做空

* 我们预期该价位将持续成为上档阻力

* 欧元/美元一目均衡云区图 reut.rs/2i8eKel

(完)

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