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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 15:45 BJT

新兴汇市：多数亚币走势摇晃尽显脆弱，但坡元持坚因疑似央行干预

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.43    117.53   +0.09   +2.44    120.30
    坡元            1.4461    1.4510   +0.34   -1.98    1.4175
    台币          32.152    32.030   -0.38   +2.84    33.066
    韩元           1203.05   1199.10   -0.33   -2.34   1174.95
    泰铢             36.01     36.02   +0.03   +0.03     36.02
    菲律宾披索       49.82     49.99   +0.34   -5.86     46.90
    印尼卢比      13445.00  13450.00   +0.04   +2.53  13785.00
    印度卢比       67.86     68.01   +0.22   -2.52     66.15
    马币            4.4770    4.4760   -0.02   -4.18    4.2900
    人民币          6.9498    6.9440   -0.08   -6.59    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/李爽/王洋  审校 于春红/高琦)
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