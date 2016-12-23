新兴汇市：多数亚币走势摇晃尽显脆弱，但坡元持坚因疑似央行干预

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.43 117.53 +0.09 +2.44 120.30 坡元 1.4461 1.4510 +0.34 -1.98 1.4175 台币 32.152 32.030 -0.38 +2.84 33.066 韩元 1203.05 1199.10 -0.33 -2.34 1174.95 泰铢 36.01 36.02 +0.03 +0.03 36.02 菲律宾披索 49.82 49.99 +0.34 -5.86 46.90 印尼卢比 13445.00 13450.00 +0.04 +2.53 13785.00 印度卢比 67.86 68.01 +0.22 -2.52 66.15 马币 4.4770 4.4760 -0.02 -4.18 4.2900 人民币 6.9498 6.9440 -0.08 -6.59 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽/王洋 审校 于春红/高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。