路透基点：飞机租赁公司Intrepid Aviation筹得2.4亿美元贷款--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，商用飞机租赁公司Intrepid Aviation通过两笔贷款筹资2.4亿美元，以购买两家飞机。
这两笔分期偿还贷款均为1.2亿美元，到期期限为98个月，平均期限6.05年。
法国外贸银行(Natixis)是两笔贷款的独家牵头行兼簿记行，BOT Lease、远东国际商业银行、华南银行香港分行、NEC Capital Solutions 和菲律宾国家银行参贷。
所筹资金将用于支持公司购买两架新的波音B777-300ER飞机，飞机已经交付并长期租赁给菲律宾航空。
这两架飞机及租赁合同为这两笔贷款提供担保。特殊目的实体Pajun Aviation Leasing 1 Ltd和Pajun Aviation Leasing 2 Ltd为借款方。
Intrepid Aviation投资的飞机租赁给了12个国家的14家航空公司。该公司主要经营双引擎宽体和大型窄体飞机设备，例如空客A330和A321以及波音777和787飞机。公司股东包括纽约私募股权公司Reservoir Capital和Centerbridge Partners。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。