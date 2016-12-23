路透基点：飞机租赁公司Intrepid Aviation筹得2.4亿美元贷款--TRLPC

路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，商用飞机租赁公司Intrepid Aviation通过两笔贷款筹资2.4亿美元，以购买两家飞机。

这两笔分期偿还贷款均为1.2亿美元，到期期限为98个月，平均期限6.05年。

法国外贸银行(Natixis)是两笔贷款的独家牵头行兼簿记行，BOT Lease、远东国际商业银行、华南银行香港分行、NEC Capital Solutions 和菲律宾国家银行参贷。

所筹资金将用于支持公司购买两架新的波音B777-300ER飞机，飞机已经交付并长期租赁给菲律宾航空。

这两架飞机及租赁合同为这两笔贷款提供担保。特殊目的实体Pajun Aviation Leasing 1 Ltd和Pajun Aviation Leasing 2 Ltd为借款方。

Intrepid Aviation投资的飞机租赁给了12个国家的14家航空公司。该公司主要经营双引擎宽体和大型窄体飞机设备，例如空客A330和A321以及波音777和787飞机。公司股东包括纽约私募股权公司Reservoir Capital和Centerbridge Partners。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)