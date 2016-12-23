中国金融：山东首家民营银行威海蓝海银行获银监会批准筹建--新华

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透北京12月23日 - 据新华社周五报导，山东省首家民营银行--威海蓝海银行已正式获得中国银监会正式批复，并应自批复之日起六个月内完成筹建工作。
报导并指出，威海蓝海银行前三大股东分别为威高集团有限公司、赤山集团有限公司、迪尚集团有限公司，其中威高集团为最大股东。
“该行是服务蓝色经济区的开发银行，服务股东产业链的伙伴银行，中韩金融合作的先行银行，面向海洋经济，服务中小微企业、‘三农、社区建设及创新创业。”报导援引该行工作人员称。
近期民营银行设立提速。除威海蓝海银行外，北京首家民营银行--中关村银行亦获银监会批复筹建。
中国银监会城市银行部主任凌敢此前称，将按照“成熟一家、设立一家、不一哄而起”的原则积极稳妥推动民营银行常态化发展工作有序向前。截至三季度末，首批试点五家民营银行资产总额1,329亿元人民币，平均不良贷款率0.54%，整体运行审慎稳健。 （完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。