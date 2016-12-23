中国金融：山东首家民营银行威海蓝海银行获银监会批准筹建--新华

路透北京12月23日 - 据新华社周五报导，山东省首家民营银行--威海蓝海银行已正式获得中国银监会正式批复，并应自批复之日起六个月内完成筹建工作。

报导并指出，威海蓝海银行前三大股东分别为威高集团有限公司、赤山集团有限公司、迪尚集团有限公司，其中威高集团为最大股东。

“该行是服务蓝色经济区的开发银行，服务股东产业链的伙伴银行，中韩金融合作的先行银行，面向海洋经济，服务中小微企业、‘三农、社区建设及创新创业。”报导援引该行工作人员称。

近期民营银行设立提速。除威海蓝海银行外，北京首家民营银行--中关村银行亦获银监会批复筹建。